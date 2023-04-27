Erbakan: Milli Görüş'ün meclis hasretine son vereceğiz
Erbakan: Milli Görüş'ün meclis hasretine son vereceğiz
0
Davutoğlu: Türkiye'nin geleceği için el ele verdik
Davutoğlu: Türkiye'nin geleceği için el ele verdik
0
CHP'li Özgür Özel: Baharın gelişini 'büte' bırakmayın
CHP'li Özgür Özel: Baharın gelişini 'büte' bırakmayın
0
İmamoğlu: 86 milyonun hepsi yerli ve millidir
İmamoğlu: 86 milyonun hepsi yerli ve millidir
0

CHP'li Soyer: Trafoya kediyi sokmayacağız

Partisinin Balçova seçim ofisinin açılışına katılan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok az kaldı. Trafoya kediyi sokmayacağız. Sonuna kadar, son sandık açılana kadar sımsıkı sahip çıkacağız. Asla enseyi karartmayın, umutsuzluğa kapılmayın” dedi

CHP'li Soyer: Trafoya kediyi sokmayacağız
27 Nisan 2023 Perşembe 18:23

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı, Balçova'da seçim ofisi açılışı ve aday tanıtım töreni yaptı. Seçim ofisinin açılışına CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, mevcut ve aday milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ittifakta bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. 

Soyer: “Sadece 16 gün kaldı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “O kadar hakkımızı gasp ettiler ki. Çok az kaldı. İzmir'i Türkiye yapacağız, Türkiye İzmir gibi olacak. Bu coğrafya, topraklar dünyanın en bereketli toprakları. Halktan yana olmayan iktidarlar o bereketli toprakların ürettiği refahı bazı çetelere, zümrelere aktardılar. Eğer o para, refah bu topraklarda yaşayan gençlerimizin, çocuklarımızın refahı için harcansaydı bugün işsizlik, yüksek enflasyon, yoksulluk, hiçbiri olmazdı. Ama çok az kaldı. Trafoya kediyi sokmayacağız. Sonuna kadar, son sandık açılana kadar sımsıkı sahip çıkacağız. Asla enseyi karartmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Yoksulluk da, işsizlik de, sefalet de hiçbiri kader değil. Başka bir ülke mümkün. Sadece 16 gün kaldı. Uyku uyumayacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Ancak sımsıkı çalışırsak bu mümkün. Yepyeni bir yüzyıla, yepyeni bir ülkeyle gireceğiz. Yüzünde güller açacak insanların. Yüzyılın seçimini kazanacağız ve bu ülkede bir şey değişecek her şey değişecek” dedi.    

Aslanoğlu: “Rehavete kapılmak yok”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Bu seçimi büyük bir farkla alacağız ama rehavete kapılmak yok. Tek bir oyun önemli olduğunu, bu seçimin o kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Tek bir oy dağların arkasında olsa gidip onu bulacağız. 14 Mayıs'a kadar hiç uyumadan, yorulmadan çalışmaya söz veriyor musunuz?” dedi. 

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise, “14 Mayıs'ta bayrama gider gibi sandığa gideceğiz. Sandıkta gerekeni yapacağız” dedi.

Etiketler; #chp #tunç soyer #seçim
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Tütün sektörü 900 milyon dolar ihracat hedefliyor
Sonraki Haber
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Erbakan: Milli Görüş'ün meclis hasretine son vereceğiz
Erbakan: Milli Görüş'ün meclis hasretine son vereceğiz
0
Davutoğlu: Türkiye'nin geleceği için el ele verdik
Davutoğlu: Türkiye'nin geleceği için el ele verdik
0
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de gençlerle bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu, İzmir'de gençlerle bir araya geldi
0
AK Partili İnan’dan Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’na sert tepki: Terör örgütünden tırsıp, onların tahakkümü altındalar
AK Partili İnan’dan Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’na sert tepki: Terör örgütünden tırsıp, onların tahakkümü altındalar
0
AK Partili Yıldırım, İzmir'de iş dünyasına seslendi: Oyun büyük, tezgah büyük
AK Partili Yıldırım, İzmir'de iş dünyasına seslendi: Oyun büyük, tezgah büyük
0
Davutoğlu: İkinci yüzyılın seçimi
Davutoğlu: İkinci yüzyılın seçimi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.