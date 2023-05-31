Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur
0
CHP'li Tezcan'dan CHP'de "değişim" açıklaması
CHP'li Tezcan'dan CHP'de "değişim" açıklaması
0
Diva Bülent Ersoy’a davulcusundan şok dava
Diva Bülent Ersoy’a davulcusundan şok dava
0
Rusya’da orman yangını
Rusya’da orman yangını
0

CHP'li Tezcan'dan CHP'de "değişim" açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" dedi

CHP'li Tezcan'dan CHP'de "değişim" açıklaması
31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:44

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, TBMM'ye gelerek milletvekili kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından açıklama yapan Tezcan, yeni dönemde parlamentoda toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yapacaklarını söyledi.

'HİÇBİR CHP'Lİ FEZLEKEDEN KORKMUYOR'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tezcan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının sona ermesiyle ilgili paylaşımını hatırlatılması üzerine, "Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın gelecek dönemde Türkiye'yi hangi hukuk dışı girdabın içerisine sokacağının işaretini, mesajını vermiş. Feti Yıldız'ın tutumu, önümüzdeki dönemde, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve özgürlükler konusunda çok ciddi mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bizim genel başkanımızın hukuk önünde hesap vermekten kaçınacağı bir durum yoktur. Önümüzdeki dönemde de bu anlayış muhtemelen yeni fezlekeler düzenleyecektir. Düzenleyebildikleri kadar fezleke düzenlesinler; başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili fezlekeden korkmuyor" diye konuştu.

'CHP'NİN HELALLEŞMESİNİ SAĞLADI'

Tezcan, seçim sonrası CHP Genel Başkanlığı makamında bir değişim olup olmayacağıyla ilgili de, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, toplumun önemli bir kesimi ile buluşmasını, helalleşmesini sağlamış, ulaşamadığımız kesimlere ulaşabilmesini sağlamış bir liderdir. 2019 Yerel Seçimleri’nde, 25 yıl sonra Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini almamız o değişim ve dönüşümün ürünüdür. Adana, Mersin, Antalya gibi 11 büyükşehir belediyesini büyük bir güçle kazanmamız Sayın Kılıçdaroğlu’nun değişim ve dönüşüm gücünün ürünüdür. İkincisi, tüm muhalefeti belirli bir amaç doğrultusunda bir araya getirebilme yeteneği, Sayın Kılıçdaroğlu’nun liderlik yeteneğinin ürünüdür. Değişim ve dönüşüm arıyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki en büyük değişim ve dönüşüm bu şekilde gerçekleşmiştir. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan #chp
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Millet İttifakı'nın geleceğine dair açıklama
Sonraki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Millet İttifakı'nın geleceğine dair açıklama
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Millet İttifakı'nın geleceğine dair açıklama
0
AK Partili Kurtulmuş: Meclis üzerine düşeni yapacaktır
AK Partili Kurtulmuş: Meclis üzerine düşeni yapacaktır
0
AK Partili İnan’dan Kılıçdaroğlu ve CHP’nin İzmir vekillerine gönderme: İzmir’imiz ilgisiz bir milletvekilinden kurtulmuş oldu…
AK Partili İnan’dan Kılıçdaroğlu ve CHP’nin İzmir vekillerine gönderme: İzmir’imiz ilgisiz bir milletvekilinden kurtulmuş oldu…
0
Davutoğlu: Kutuplaştırıcı dil, ülke için en büyük tehdittir
Davutoğlu: Kutuplaştırıcı dil, ülke için en büyük tehdittir
0
DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
0
Akşener: Uzlaşacaklarına eminim
Akşener: Uzlaşacaklarına eminim
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.