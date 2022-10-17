CHP'li vekil yayına bir valiz belge ile çıktı: Sayıştay neredeyse patlamanın olacağı yerin haritasını çizmiş

Bartın'daki maden patlamasının yankıları sürerken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Halk TV'ye konuk oldu. Bir valiz belge ile yayına katılan Yavuzyılmaz, Sayıştay raporlarını açıkladı. Sayıştay'ın eksi 300 kotundaki duruma dikkat çektiğini belirten Yavuzyılmaz, "Neredeyse patlamanın olacağı yerin haritasını çizmiş" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Bartın'daki maden faciasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuzyılmaz, kader demenin fazla iyimserlik olacağını söyledi. Bilimin gerektirdiği ve tarif ettiği tedbirlerin alınması durumunda bu sektörde kömür üretimi yapmanın mümkün olduğunu belirten Yavuzyılmaz "Avrupa'yla Almanya ile kıyaslandığında ki Almanya bir dönem 360 bin maden işçisi ile çalışan bir ülke... Bu ülkede hiçbir maden kazası yaşanmıyor ancak sözkonusu Tükriye olduğunda TTK'nın madenleri olduğunda maalesef dehşet verici bir felaketle karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

'Bir valiz belgeyle geldi'



Canlı yayına valizle katılan Yavuzyılmaz, valizin içinde Sayıştay raporları olduğunu söyledi ve valizin içindeki belgeleri de masaya dizdi.

TTK'nın KİT olduğunu ve devlete ait bir şirket olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, buranın da KİT Komisyonu tarafından denetlendiğini söyledi. Sayıştay raporlarının da internette yayınlanmadığını ifade eden Yavuzyılmaz, Sayıştay'ın denetim alanına giren 101 adet devlete ait şirketin olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, bu şirketlerin raporlarının KİT Komisyonu'na ilgili yılın Ocak ayının başında sunulduğunu ifade etti.

'Sayıştay eksiği yazıyorsa uyarıyordur'



Dedesi de madenci olan Yavuzyılmaz, TTK'da 3 bin 750 maden şehidi olduğunu söyledi ve diğer özel sektör sahalarıyla bakıldığında ise madende hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bine ulaştığını belirtti.

Küçükkaya'nın "Bu belgelerde, raporlarda, Sayıştay ki Yüksek Yargı organı... Denetim görevi yapıyor. Özet olarak ne var bu raporlarda?" sorusunu yanıtlayan Yavuzyılmaz şunları söyledi:

Öncelikle her geçen yıl Sayıştay raporlarının daha fazla filtre edildiğini ve sansürlendiğini söyleyelim. Sansürlenmiş haliyle raporlarda ne var bakalım... Madencinin kaderi dediğimiz ama kaderini gülücüklerle tarif etmediğimiz... Cumhurbaşkanı'nın 'madencinin kaderi' dediği ve onların canını alan tedbirsizliğin bulgularını Sayıştay raporlarında görüyoruz.

2019 yılı TTK Amasra Denetim Raporu bize ne anlatıyor? Adeta bu rapor 14 Ekim 2022'de yaşadığımız felaketin bir habercisi. Diyor ki bulguda '2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği eksi 300 metre olmuştur' yani deniz seviyesinin 300 metre altında kömür üretimi yapılmaktadır diyor. Bu derinleşme ani gaz degajı yani gaz püskürmesi ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu arıza zonlarındaki riskin de arttığı bilinmektedir' diyor. Ve aynı zamanda gaz içerikleriyle ilgili değerleri tablo halinde ölçmüş Sayıştay ve tabloda da bu değerleri paylaşıyor.

Ve diyor ki bu tabloda 'Grizu patlaması gibi kaza riskleri artmıştır. Titizlikle mevzuat hükümlerini ve kurum degaj yönergesini uygulayın' diyor. Uyarıyor.

Sayıştay raporunda yazıyorsa eksiği tespit etmiş demektir. Uyarıyor demektir.

İsmail Küçükkaya'nın "Peki bu uyarının gereği yerine getirilmiş mi?" sorusuna da yanıt veren Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:

Bu sorunun yanıtını 14 Ekim'de Amasra'da gördük. Eğer gereği yerine getirilmiş olsa bu felaket olmamalıydı. Gereği yerine getirilmedi ki, birçok tedbir eksik bırakıldı ki bu patlama gerçekleşti.



'Bakan turistik gezi yapmış'



Küçükkaya'nın "Bugün hükümete yakın Yeni Şafak grubunun gazetesinde bir ayda iki kez denetim de yapıldı deniyor. Kısa bir süre önce Enerji Bakanı da gitmiş bölgeye ziyarette bulunmuş. Aslında denetimler yapılmış mı yapılmamış mı? Onu da bir yorumlar mısınız?" sorusuna cevap veren Yavuzyılmaz şunları söyledi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın müessesini ziyareti bir gezi niteliğinde. Verdikleri fotoğraftan anlıyoruz ki o fotoğrafı verirken söylediklerinden anlaşılıyor ki bu maden ocağını ziyarete giderken geçmiş dönemden bugüne kadar tarihçesi kendisi ve takımı tarafından incelenmemiş. Sayıştay raporları okunmamış. Buradaki alınması gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı var olan sorunların ne olup olmadığı incelenmemiş. Adeta turistik bir gezi yapmış.

Küçükkaya'nın "Bu kaza önlenebilir miydi?" sorusu üzerine Yavuzyılmaz, "Bu kaza önlenebilirdi. Sayıştay raporları var olan bütün eksikleri zaten yazıyor. Sayıştay bu patlamanın olduğu kotu yani eksi 300 kotunu belirtiyor. Neredeyse patlamanın olacağı yerin haritasını çizmiş. Tek bir eksiği var bu raporun o da patlamanın olacağı tarihi yazmamış" dedi.