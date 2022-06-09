CHP'li vekilden Bakan Nebati'ye hediye kitap: İktisada Giriş!

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye Meclis kürsüsünden tepki gösterdi. Kılıç, Bakan Nebati'ye “İktisada Giriş” kitabını hediye olarak göndereceğini söyledi

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu’nda, Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 4. Maddesinde, partisinin verdiği önerge üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuştu.

Meclis kürsüsünden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik, bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyor" sözlerini anımsatan CHP Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, bakanın bu sözleriyle aslında, yarattıkları yoksulluktan hiç utanmadıklarını itiraf ettiğini vurguladı.

Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti "Ücretli, çalışan, esnaf, çiftçi, memur her gün enflasyonun altında eziliyorken maalesef bir avuç kayrılan, bir avuç yandaş büyümeye devam ediyor. Şimdi bu sistem, yoksuldan alıp zengine veriyor, biz bu sistemi kesinlikle kabul etmiyoruz. Ben bu konuşmayı hazırlarken dolar 16 liraydı, bugün baktığımızda 17 oldu; altının gramı da 1.000 lirayı geçti.

Şimdi, eğer ışıltılı hayatından vakit ayırabilirse - tabii, bugün itibarıyla konuşma yasağı da geldi Sayın Bakana - Sayın Nebati'ye üniversite yıllarında okuduğuna pek emin olmadığım bu ‘İktisada Giriş’ kitabını hediye etmek istiyorum. Hiç okumadıysa Sayın Bakan vah ama okuyup da bunları yapıyorsa vah ki vah! Hatta kendisinin mezun olduğu üniversitenin İktisat Politikaları Anabilim Dalı Başkanının kitabı bu. Hakikaten eğer biraz zaman ayırıp, bu kitabı okuyup idrak ederse en azından görevinden affını isteyeceği süreye kadar hem kendisi açısından hem de devletimiz açısından yararı olur diye düşünüyorum.”

CHP Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, “İktisada Giriş” kitabını bugün kargoyla Bakan Nureddin Nebati’ye gönderdi.