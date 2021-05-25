CHP'li vekilden dikkat çeken ilan!

Son günlerde Türkiye, Sedat Peker'in açıklamalarını konuşuyor. Konuyla ilgili CHP'li bir vekilin gazeteye verdiği ilan dikkat çekti

Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili herhangi bir soruşturma işlemi duyurulmazken, CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Alpay Antmen dikkat çeken bir harekette bulundu.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in videoları tartışılmaya devam ediyor.

Peker'in iddialarıyla ilgili herhangi bir soruşturma işlemi duyurulmazken, CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Alpay Antmen dikkat çeken bir harekette bulundu.

Antmen, yargı sistemini eleştirmek amacıyla BirGün gazetesine kinayeli bir ilan verdi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sedat Peker’in iddialarının soruşturulması konusunda verdiği ironik ilanda, Cumhuriyet Savcılarına hem eleştiride hem de çağrıda bulundu.

“Son günlerde sadece Türkiye’yi değil, dünyayı da sarsan iktidar-mafya-katliam-uyuşturucu iddialarını soruşturarak harekete geçecek; ülkemiz üzerindeki karanlık ve kirli elleri ortaya çıkarmak için görevini yapacak bir Cumhuriyet Savcısı aranıyor.”