CHP'li vekilin yeğeni roketli saldırıda hayatını kaybetti!

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni Hasan Karataş'ın da yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, yeğeni Hasan Karataş'ın vefatı sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak terörü lanetledi. Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" ifadelerini kullandı.