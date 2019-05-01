CHP'li vekillerden Nihat Zeybekci'ye: Oturup hatalarından ders al

AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve seçimi büyük farkla Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Tunç Soyer'e kaybeden Nihat Zeybekci, 'İttifaklar olmasa başkan bendim' dedi, CHP'li vekiller yanıt verdi. Zeybekci'nin sözlerini değerlendiren Kamil Okyay Sındır ve Özcan Purçu'nun görüşleri, şu cümlelerde birleşiyor: Bu lafların faydası yok. Oturup hazmetsin, hatalarından ders çıkarsın.

Doğancan Bingöl - 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin üzerinden 1 ay geçti ama yankıları hala devam ediyor. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçimleri CHP ve İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nın adayı Tunç Soyer'e açık ara kaybetti. Seçimden hemen sonra sonuçlara saygı duyduğunu ifade eden Nihat Zeybekci, dün yeni bir açıklama yaptı. AK Parti tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından partisinin İzmir İl Teşkilatı ile buluşan Zeybekci, "İzmir'de ittifaklar olmasaydı biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştık. Çünkü tüm partiler kendi oyları ile sandığa gidecekti. CHP'ye İzmir'de HDP önemli bir destek verdi. İYİ Parti'nin oylarını da aldılar. Sadece kendi başlarına kalsalardı biz Zafer kazmıştık. Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı da bendim" diye konuştu. Zeybekci'nin ifadelerine Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden yanıt geldi.



Kamil Okyay Sındır

Sındır: 24 Haziran'da da İnce kazanırdı!

Zeybekci'nin sözlerini değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "Bu tarz söylemlerin İzmir'e hiçbir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Bu tarz söylemler aksine zarar verir. Bu söylemi ne üzerine kurduğunu anlamak mümkün değil. Bu ifadeleri sayısal verilere göre mi yoksa kendi seçim yorumu mu bunu tespit etmek lazım. Ancak bu söyledikleri Zeybekci'ye zarar veriyor. Halk, duruşunu cumhuriyet ve demokrasiden yana kullandı. Bunu indirip kaldirmanin kesinlikle kimseye faydası yok. Madem öyle ben de 'İttifak olmasaydı cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanan Muharrem İnce olurdu' diyorum. Ama bunun ne bize ne de onlara faydası var. İzmir hiçbir zaman cumhuriyetten ve Atatürk'ten vazgeçmeyecek. O yüzden benim Sayın Zeybekci'ye tavsiyem; seçimin sonucu hazmederek hatalarından ders çıkarması ve İzmiri'n seçilmiş belediye başkanı Tunç Soyer'in başkan olduğunu kabul ederek köstek değil destek olması." ifadelerini kullandı.



Özcan Purçu

Purçu: Komik buluyorum

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise Nihat Zeybekci'nin açıklamalarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Böyle bir ifadeyi komik buluyorum. Biz, eşit şartlar altında seçime girdik. İzmir halkının bize olan görüşü belli. İttifakımızda İYİ Parti seçmeni bizim arkamızda durup adayımıza oy verdi. Ayrıca açıklamasında HDP'nin bize oy verdiği yönünde bir ifade var. Üstüne basa basa söylediğimiz şey bizim ittifakımız sadece İyi Parti ile CHP arasında. Tabii ki HDP'li seçmen bize oy vermiş olabilir ama onlara da mutlaka oy vermiştir. Bunun ayrımını iyi yapmamız gerek. Ayrıca ittifak olmadığı dönemde AK Parti Binali Yıldırım'ı aday gösterdi ve yine elleri boş döndüler. Bana kalırsa AK Parti geçmişten ders çıkaramıyor. Geçmişten ders çıkarmayı başarırlarsa İzmir halkının görüşü ve düşünceleri, Binali Yıldırım örneği Sayın Nihat Zeybekci için güzel bir kılavuz olabilir. Tabi yine de saygı duyuyorum görüşüne ve düşüncesine."