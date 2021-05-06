CHP'li Yücel'den Çavuşoğlu'na tepki: Bırakın gidin artık!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun turizmle ilgili açıklamalarına tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Ülkeye turist gelsin diye, kendi milletinden adeta utançla söz etmek ancak size yakışırdı. Bırakın gidin artık!” dedi

HABER EKSPRES-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Çavuşoğlu’nun turizm sezonuna güvenli bir şekilde girmek istediklerini belirterek söylediği “Turistlerin görebileceği herkesi mayıs ayı sonuna kadar aşılayacağız” ifadesine tepki gösteren CHP’li Yücel, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkeye turist gelsin diye, kendi milletinden adeta utançla söz etmek ancak size yakışırdı. Bırakın gidin artık! Yeter bu milletin işiyle, aşıyla, onuruyla oynadığınız. Bu millet size muhtaç değil. Varsın ülkeye bu yıl tek turist bile gelmesin. Yeterki bu hastalıktan bir tek vatandaşımız bile ölmesin.”