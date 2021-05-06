TURİSTLER DENİZDE BİZ EVDE!
TURİSTLER DENİZDE BİZ EVDE!
0
İKİZDERE TEPKİSİ!
İKİZDERE TEPKİSİ!
0
DUYGULAR BAĞIRSAKLARI ETKİLİYOR
DUYGULAR BAĞIRSAKLARI ETKİLİYOR
0
DÜNYA BU BOŞANMAYI KONUŞUYOR
DÜNYA BU BOŞANMAYI KONUŞUYOR
0

CHP'li Yücel'den Çavuşoğlu'na tepki: Bırakın gidin artık!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun turizmle ilgili açıklamalarına tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Ülkeye turist gelsin diye, kendi milletinden adeta utançla söz etmek ancak size yakışırdı. Bırakın gidin artık!” dedi

CHP'li Yücel'den Çavuşoğlu'na tepki: Bırakın gidin artık!
06 Mayıs 2021 Perşembe 15:40

HABER EKSPRES-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

 

Çavuşoğlu’nun turizm sezonuna güvenli bir şekilde girmek istediklerini belirterek söylediği “Turistlerin görebileceği herkesi mayıs ayı sonuna kadar aşılayacağız” ifadesine tepki gösteren CHP’li Yücel, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkeye turist gelsin diye, kendi milletinden adeta utançla söz etmek ancak size yakışırdı. Bırakın gidin artık! Yeter bu milletin işiyle, aşıyla, onuruyla oynadığınız. Bu millet size muhtaç değil. Varsın ülkeye bu yıl tek turist bile gelmesin. Yeterki bu hastalıktan bir tek vatandaşımız bile ölmesin.”

Etiketler; #deniz yücel #chp #mevlüt çavuşoğlu #izmir
Önceki Haber
Çavuşoğlu: Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız!
Sonraki Haber
CHP'li Yücel'den Çavuşoğlu'na tepki: Bırakın gidin artık!
Çavuşoğlu: Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız!
Çavuşoğlu: Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız!
0
Muhalefet liderlerinden tweet zinciri
Muhalefet liderlerinden tweet zinciri
0
CHP'li isim partisinden istifa etti!
CHP'li isim partisinden istifa etti!
0
Adalet Bakanı'nın çağrısına CHP'li Sertel'den yanıt
Adalet Bakanı'nın çağrısına CHP'li Sertel'den yanıt
0
Bahçeli: Anayasalar değiştirilemez metinler değildir!
Bahçeli: Anayasalar değiştirilemez metinler değildir!
0
Menderes Belediyesi'nden görevden alma!
Menderes Belediyesi'nden görevden alma!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.