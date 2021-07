CHP'li Yücel'den Soyer eleştirilerine yanıt: AKP'nin çaresizliğinin göstergesi

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin, özel bir televizyon kanalında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye hizmetleri hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Deniz Yücel yaptığı açıklamada, "Sürekli'nin Türkiye gerçeklerini çarpıtmak, AKP iktidarının iflas ettirdiği Türkiye ekonomisini, vatandaş yokluk ve yoksulluk içinde çaresizken, tek adama yaptırılan yüzlerce odalık yazlık sarayı ve iktidarlarının arka arkaya yaptığı zamlarla millete uyguladığı zulmü saklamak için izlediği yol, yol değildir" sözlerine yer verdi. Yücel açıklamalarına şöyle devam etti;

AKP’NİN ÇARESİZLİĞİNİN GÖSTERGESİ

İzmir halkına söyledikleri yalanlar, İzmir'i ötekileştirmeleri, İzmir'in ödediği verginin karşılığını hiçbir zaman alamayışı sonrasında, tüm seçimlerde İzmir'de hezimet yaşayan AKP'li yöneticiler, şimdi il başkanı ve milletvekilleri ile birlikte kendilerine Tunç Soyer'i hedef almış durumdalar. Zannediyorlar ki, yerli yersiz Sayın Soyer'e yapacakları her saldırı, atacakları her iftira, her çamur, her karalamaları sonrasında İzmir halkından destek görecekler. Aslında bu durum, İzmir'de muhalefet partisi olan AKP için üzücü bir durum. İzmirliye iktidar olarak sunacakları bir hizmet, İzmir halkına Türkiye'yi içine soktukları utanç verici durumlar için yapacakları bir açıklama olmayınca, kendilerini kurtarmak için tek çareyi Tunç Soyer'e ve CHP belediyeciliğine saldırmakta ve iftira atmakta buluyorlar. AKP'nin İzmir'de yıllardır aynı kafayla farklı sonuç almaya çalışması, içinde bulundukları çaresizliğin bir göstergesidir. İzmir'de suya yapılan zam üzerinden belediye başkanını suçlamak, günümüz şartlarına bakıldığında akıl dışı bir eylemdir. Kaldı ki, iddia edilen yüzde 70'lik su zam oranı doğru olmadığı gibi, İzmir'de Sayın Soyer zamanında suya yapılan zam, iddia edilenin yarısı kadar bile değildir. Senin iktidarın tasarruf tedbiri açıkladığı gün bile elektriğe, doğalgaza, LPG’ ye zam üstüne zam yapmışken ve bu zamlar hayatın her alanında başka kalemlerde ek zamlar olarak kat be kat hissedilirken, ülkede gerçek enflasyon rakamları yüzde 40'ları geçmişken, suçlanacak kişi Tunç Soyer değil, AKP iktidarıdır. Sen gıdadan elektriğe, akaryakıttan vergilere kadar her şeye zam yapacaksın ve sonrasında kalkıp İzmir'in belediye başkanını suçlayacaksın. Oldu olacak, dövizdeki yandaşı zengin eden artışın, kaybolan 128 milyarın, yandaşlara peşkeş çekilen ihalelerin sorumlusu olarak da Sayın Soyer'i ilan edin, ak pak çıkın ortaya. AKP'nin içinde bulunduğu durum akıl ve izan ile açıklanabilir değil. Her konuştuklarında, bu zihniyetten kurtulmamızın ne kadar elzem olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkıyor.

ELEKTRİĞE YÜZDE 122 ZAMMA, YÜZDE 40’I GEÇEN ENFLASYONA NE DERSİN?

AKP İzmir il başkanının ve milletvekillerinin, Tunç Soyer ve CHP'nin İzmir'deki sosyal belediyecilik anlayışını mesnetsiz bir şekilde suçlamalarının nedeninin korku olduğunu ifade eden Yücel, "Büyükşehir Belediye Başkanımızı bu tür algı oyunlarıyla hizmet yolundan döndüremezsiniz" diyerek, AKP il başkanı Sürekli'ye sorular yöneltti. Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü; AKP'lilerin, bu söylemlerin İzmir'de karşılığı olmadığını anlamaları, İzmir'in ve Türkiye'nin gerçek gündemleriyle yüzleşmesi için, İzmirliler adına bazı sorular yöneltmek isterim. AKP İzmir İl Başkanı Sayın Sürekli'nin acaba Türkiye'de yaşanan mafya-iktidar iş birliği ve skandalları, Eski ticaret bakanının kendi bakanlığına, kendi firmasından fahiş fiyattan dezenfektan satması, İç işleri bakanının kendi firmasının devletin araçlarını sigortalama işlerini alması, kendi genel başkanının millet işsizlikle, açlıkla ve zamlarla boğuşurken devletin kasasından yüzlerce odalık yazlık saray yaptırması, sarayın ve bakanlıkların açık ihale yapmak yerine yandaşlara adrese teslim yaptıkları milyarlarca dolarlık ihaleler hakkında bir açıklaması var mı? Sayın İl Başkanı çıktığı kanallarda, kendilerine göre uçan Türk ekonomisinde 2018-2021 yılları arasında elektriğe yapılan yüzde 122'lik zam hakkında ne der? Müjde olarak her doğalgaz keşfi haberi verildiğinde, doğalgaza yapılan zamlara, sadece 1 yıl içindeki yüzde 18'lik zamma ne der? Devletin kendi rakamları bile baz alındığında, Yurt içi üretici fiyatları enflasyonunun yüzde 43'e, gıda fiyatları enflasyonun yüzde 21. 20'ye, TÜFE'nin yüzde 17,53'e yükselmesine ne der? Bunlara cevap veremeyecekse, en azından geniş tanımlı işsizlik sayısının yüzde 30'larda, Genç işsizlik sayısının yüzde 25'lerde olmasına ikna edici bir açıklaması var mı? Yoksa bu rakamlarda uçan Türk ekonomisinin birer parçası mı? Türkiye ve İzmirliler ile dalga geçmeyi bırakın artık. Uçan tek şey zamlar, yoksulluk ve sizin kafanız. Öylesine yükseklerden uçuyorsunuz ki, gerçeklerden çok ama çok uzaksınız. Hayatın gerçeklerinden kopmuş bir AKP iktidarı Türkiye’yi adeta uçuruma sürüklerken belediye başkanlarımıza tabiri caizse saldırarak maçı idare etmeye çalışıyor.

HALEP ORDAYSA ARŞIN BURADA, ERKEN SEÇİM KARARI ALIN

İzmir'de Pandemiyle birlikte ulaşım alışkanlığının değiştiğini, insanların artık toplu ulaşım yerine kendi araçlarıyla yolculuğu tercih ettiğini ifade eden Deniz Yücel " Öncelikle Sayın Sürekli, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve meclisten geçen bir zam oranını, nasıl oluyor da farklı açıklıyor anlamak mümkün değildir. 2019 yılının Ocak ayı baz alındığında bile, 2 yıl içinde İzmir'de suya yapılan toplam zam yüzde 33'tür. Hatta Temmuz ayında yapılması büyükşehir belediye meclisinde kabul edilen yüzde 10'luk zamdan da, AKP'nin zamlarla ezdiği İzmirlilere ek yük getirmemesi için vazgeçilmiştir. Öyle işkembe-i kübradan atmakla olmaz, rakamlar ortadır. İzmir trafiğinde bir yoğunluk yaşandığı görülen bir gerçektir. Ancak, özellikle yeni normalleşmeyle birlikte trafiğe çok daha fazla araç çıktığı da yadsınamaz bir gerçektir. Bu yoğunluğun çözümü içinde İzmir büyükşehir belediyemiz özel bir çaba sarf ediyor. Özellikle toplu ulaşımın özendirilmesi için, belki de Türkiye'ye örnek olacak projeler geliştirildi. Şehir içi otobüs ulaşımında halkımızın konforunun arttırılması için 364 araçlık yeni ve çok konforlu bir araç filosu satın alındı. Tramvaylarda artık ücretsiz internet dönemi başlatıldı. İnsanlar toplu ulaşımlarda artık ücretsiz bir şekilde hem internet kullanabilecek hem de yolculuk daha keyifli hale gelecek. Bu uygulama metro ile de yakında hayata geçirilecek. Gemi filosu zaten yenilenmişti. Yapılan yeni bisiklet yolları İzmir'e hem yeni bir kimlik hem de ulaşıma yeni bir alternatif getirmiştir. Mevcut şehir içindeki yol güzergah düzenlemeleriyle de sabah ve akşam mesai saatlerinde trafikte çözümler üretilmektedir. Elbette trafik ile ilgili yeni yollar, battı çıktılar ve devam eden metro projeleri var. Pandemi döneminde, büyükşehir belediyemiz tarafından öncelikler insan sağlığı ve ekonomik açıdan insanlarımızı ayakta tutma olarak belirlendiğinden, bazı projeler gecikti ama sıra şimdi o projelere geliyor. Ancak trafiğe çözümü yandaş zengin etmek için yapılacak ve halkın yüzde 90'ının hiç geçmediği köprüler, Milletin parasını çarçur ederek dövize endeksli ve geçiş garantili yapılan yollar olarak düşünen zihniyetten, bu konuda akıl alacak değiliz. Bizi AKP belediyeciliğinden ayıran şey halkın önceliğidir. CHP'li belediyeler kaynaklarını, Eş dost vakıfları, mafya babaları, çete liderleri, kara para aklayanlar, yandaş müteahhitler ve saray meraklıları için değil, halk için kullanır. AKP' kendi pisliklerini örtmek için bizim belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza saldırsa da, İzmirlilerle beraber yürümeye ve İzmir için çalışmaya devam edeceğiz, bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz. Belediyelerimizden bu kadar memnun değilseniz ve kendinize bu kadar güveniyorsanız getirin sandığı, alın erken seçim kararını. Halep oradaysa arşın burada. Yüreğiniz yetiyorsa biz hazırız” dedi.