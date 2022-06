CHP'li Yücel'den Sürekli'ye 'kale' yanıtı: İzmir özgürlüğün kalesidir

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin “İzmir solun değil, sağın kalesi” sözlerine yanıt verdi. Yücel, "İzmir ne solun ne de sağın kalesidir. İzmir, cumhuriyetin, demokrasinin ve özgürlüğün kalesidir. Bunu öğrenememiş olmaları çok acı gerçekten." dedi

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, İl Yönetim kurulu toplantılarını farklı ilçelerde yapmaya aynı zamanda o ilçelerde düzenlenen alan çalışmalarıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çalışma kapsamında, CHP İzmir İl Başkanlığının ilçe ziyaretlerindeki yeni durağı iki günlük bir programla Urla ve Seferihisar İlçesi olacak. İlk gün gerçekleştirilecek saha çalışmaları öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel başkanlığında Urla’da toplanan il yönetim kurulunun en önemli gündem maddesiyse, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’e düzenleyeceği iki günlük ziyaretti.

Yönetim Kurulu sonrası, kurul toplantısı ve iki gün boyunca Urla ve Seferihisar’da yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin basına yansıyan değerlendirmelerine de yanıt verdi.

Yücel şunları söyledi;

CHP İzmir olarak İzmirlilerin bize verdikleri desteğin ve oyların hakkını vermek için, AKP iktidarının ülkeyi soktuğu kriz ve buhran döneminde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İl yönetim kurulumuzu farklı ilçelerde toplayarak hem o ilçemize verdiğimiz önemi gösteriyor hem de sonrasında sokak sokak, köy köy vatandaşlarımızla buluşarak dertlerini dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda iki günlük bir yarımada programı gerçekleştireceğiz. Bugün Urla’da yarın da Seferihisar’da olacağız. Çok uzun süredir yoğun bir saha mesaisi veriyoruz. Sık sık çarşı ve sanayi bölgesi esnaflarımızla, çiftçilerimizle, üreticilerimizle, emeklilerimizle, ev kadınlarımız ve gençlerimizle bir araya geliyoruz. Bu saha çalışmalarının karşılığını hem vatandaşımızın gösterdiği ilgiyle, hem de sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalarımızın şekillenmesi anlamında alıyoruz. Bu çalışmaların tamamını iki gün boyunca Urla ve Seferihisar’da yapacağız. Bugüne kadar ulaştığımız, dokunduğumuz her İzmirlinin en büyük şikayeti zamlar, hayat pahalılığı ve gelecek endişesi. Hiçbir vatandaşımız Saray’ın ve AKP iktidarı yöneticilerinin yaratmaya çalıştığı suni gündemlerle, çıkartmaya çalıştığı kavgalarla veya söyledikleri yalanlarla ilgilenmiyor. Her vatandaşımız yaşadığı, sıkıntısını çektiği derin ekonomik krizle nasıl baş edeceğiyle, bu sorunu yaratan AKP zihniyetinden ne zaman kurtulacağıyla ilgileniyor. İnsanlar taneyle meyve, gramla sebze almaya başlamış, kilosu 140 lirayı bulan kıymanın 200 lirayı geçen etin tadını unutmuşken, acımasızca ve milletle dalga geçer gibi doğalgaza yüzde 30, elektriğe yüzde 22 zam yaparak vatandaşa darbe üstüne darbe vuran AKP iktidarının ve sarayın masalları, nutukları, kabadayıvari söylemleri kimsenin umurunda değil. Halkımız bu yaşanan pahalılığın ve zamların AKP’nin tercihi olduğunu biliyor. Gerçekten de Türk halkına yaşatılan bu ekonomik zorbalığı, yoksulluğu ve açlığı AKP tercih etti. Ve bu durum AKP’nin ve tek adam zihniyetinin iktidarda kaldığı her gün daha da ağırlaşacak. Halk ezilirken, işsiz ve aşsız kalırken, esnaf siftahsız dükkan kapatırken, onlar tüm bunlar yokmuş gibi davranmaya ve daha da zenginleşmeye devam edecekler. Ama unutmasınlar ki, AKP’nin tercihi kriz, yoksulluk ve açlıksa, halkın tercihi de AKP ’siz bir Türkiye olacak.

İZMİR NE SOLUN NE DE SAĞIN KALESİDİR

Katıldığı bir televizyon programında, İzmir büyükşehir belediyesi ve CHP ile ilgili eleştirilerde bulunan AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin açıklamalarına da değinen CHP İzmir il başkanı Yücel “Sayın Sürekli’nin açıklamalarında yaşattıkları krizle, vatandaşa yapılan ekonomik işkenceyle, litresi 30 liraya dayanan akaryakıt fiyatları ve yüzde 170’i geçen enflasyonla ilgili tek bir cümle yok. Onun için geri kalan sözleri İzmirli ve bizler için, değerlendirmeye alınacak açıklamalar değil. Daha önce defalarca çürütülmüş savlarla ve çoğu da zaten kendi iktidarlarının sebep olduğu sıkıntılarla ilgili açıklamalar. Ancak bir sözüne cevap vermeden geçemeyeceğim. Kendisi “İzmir solun değil, sağın kalesi” demiş. Doğrusu İzmir’le bağlarının kopuk olduğunu biliyorduk ama bu kadar kopuk olduklarından haberimiz yoktu. İzmir ne solun ne de sağın kalesidir. İzmir, cumhuriyetin, demokrasinin ve özgürlüğün kalesidir. Bunu öğrenememiş olmaları çok acı gerçekten. Sıkıştıklarında bizi ideolojik olmakla suçlarlar ama anlaşılan kendileri tüm İzmir’i sadece bir ideolojinin kalesi gibi görüyorlar.”

GÜNDEM GENEL BAŞKAN ZİYARETİ

Yapılan CHP İzmir İl Yönetim Kurulu toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’e gerçekleştireceği iki günlük ziyaret programının görüşüldüğü, il başkanı Yücel’in ziyaret programı hakkında yönetim kurulunu bilgilendirdiği ve planlama konusunun masaya yatırıldığı öğrenildi. Ayrıca alınan kararla, İzmir’de seçim kurulu hakimlerinin belirleneceği kura çekimini, CHP İzmir adına takip etmesi için önceki dönem il disiplin kurulu başkanı ve emekli hakim olan Galip Dinçer’in görevlendirildiği belirtildi.