CHP'li Yücel'den tam kapanma tepkisi: Ya destek verin yan istifa edin!

Tam kapanma sürecinde esnafa ve geçimimi gündelik işlerden sağlayan kişilere destek açıklanmamasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Ya insanlarımıza gerekli desteği açıklayın ya da istifa edin, millete ettiğiniz zulüm son bulsun!” dedi

HABER EKSPRES-Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek kapanma süreciyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yücel, esnafa ve geçimimi gündelik işlerden sağlayan kişilere hükümet tarafından destek açıklanmamasına tepki gösterdi.

Esnafa ve gündelik işlerden kazancını sağlayanlara destek verilmesi gerektiğini ifade eden Yücel, “Zarar üstüne zarar eden esnaf, günlük kazancıyla karnını ancak doyuran boyacı, simitçi, sokak müzisyenleri ve tüm seyyar satıcılar… Nasıl bir iktidar, kendi insanlarını 17 gün boyunca açlığa terk eder? Bu insanlarımıza devlet desteği neden verilmiyor? Tam kapanma, salgın bitirilsin, insanlarımız yaşasın diye yapılır.İmkanı olmayan, parası olmayan sürünsün,açlıktan ölsün diye değil.Millete bu zulme son verin!Ya insanlarımıza gerekli desteği açıklayın ya da istifa edin, millete ettiğiniz zulüm son bulsun!” ifadelerini kullandı.