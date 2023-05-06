CHP'li Yücel: Denizler mücadelesine devam ediyor!

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 6 Mayıs sabahı idam edilmesinin tarihin en karanlık günlerinden biri olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, “Yarım asır sonra 15 Mayıs’ta bir Mayıs sabahına umutlu ve mutlu uyanacağız, Denizler mücadelesine devam ediyor!” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 51’inci yıl dönümünde üç ismin mirasını mücadelelerinde devam ettirdiklerini söyledi. Seçime günler kala saha çalışmalarını sürdüren ve gençlerle sık sık bir araya gelen CHP’li Yücel, idam edilen üç ismin 6 Mayıs 1972’de Anayasayı ortadan kaldıran 12 Mart faşist cuntası tarafından katledildiğini belirterek, “Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Onlar emperyalizme karşı tam bağımsız Türkiye’yi; emek sömürüsüne karşı eşitliği, özgürlüğü ve adaleti; faşizme ve gericiliğe karşı çağdaşlığı ve halkların kardeşliğini savundular. Verdikleri onurlu mücadeleden dolayı bugün bu ülkede binlerce gencin adı Deniz’dir, Yusuf’tur, Hüseyin’dir. Denizler mücadelesine devam ediyor” dedi.

"YAŞAMLARI BU BASKICI İKTİDARLA GEÇMEYECEK!"

Devrimci gençliğin emperyalizme karşı tam bağımsız Türkiye için verdikleri kutsal mücadelenin izinde yürüdüklerini ifade eden Deniz Yücel, “Bugün de üç fidanın izinden bağımsızlık, demokrasi, özgürlük için mücadele etmeye devam ediyoruz; adalet, eşitlik, barış, kardeşlik için; insanca yaşamak için yoksulluğun bitmesi için bugün de mücadelemizi veriyoruz. Çünkü karşımızda 21 yıldır baskı, zulüm, öfke, nefret, ötekileştirme, yoksullaştırma, yok sayma, aşağılama, rant, talan, yalan, iftira üzerine kurulan bir AKP düzeni var! Gençlerimiz umutsuz, işsiz, dünyaya geldikleri günden bu yana özgürlükleri baskı altında, eğitimde dünyadaki yaşıtlarından geride… Ama artık yaşamları doğduklarından bu yana gördükleri bu baskıcı iktidarla devam etmeyecek! Denizlerin mücadelesi bugün depremde ailesini, evini, yurdunu kaybeden gençlerimizin öfkesinde, üniversite öğrencilerinin ve eğitim emekçilerinin bilimsel, özerk-demokratik eğitim mücadelesinde; sağlık emekçilerinin halk için sağlık mücadelesinde; ötekileştirilenlerin, kadınların, gençlerin, engellilerin eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam mücadelelerinde devam ediyor. HES’lere, nükleer santrallere karşı doğa için verilen mücadelede; yağmalanmak istenen kentlerimize, su havzalarına, ortak yaşam alanlarımıza, yok edilmek istenen ortak belleğimize sahip çıkma mücadelesinde yaşıyor” diye konuştu.

"BİR MAYIS SABAHINA UMUTLU VE MUTLU UYANACAĞIZ!"

Saha çalışmalarında binlerce gençle bir araya geldiğini ve gençlerin kararını verdiğini aktaran Yücel, “Anayasa’yı ihmal ettikleri gerekçesiyle idam edilen üç yiğit devrimcinin anısına, onlardan aldıkları güçle bugün gençlerimiz daha güçlü ve bu baskı ve zulüm iktidarına son vermeye kararlı. Enerjileri, çalışkanlıkları, ileri görüşlülükleri, teknoloji ile olan bağlarıyla bize güç veriyorlar. Sahada hep birlikte çalışıyoruz ve bugünkü faşizan yönetime bu kez boyun eğmeyecek, biz kazanacağız! Yarım asır sonra bir mayıs sabahına gençlerimizin için, geleceğimiz için çok daha umutlu uyunacağız” dedi.

"SIFIR OTOMOBİLDE, CEP TELEFONUNDA ÖTV KALKACAK"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde yapacaklarını aktaran CHP İzmir Adayı Deniz Yücel, “Çok daha fazlasını sizlerin de görüşlerini alarak yapacağız” diyerek vaatleri açıkladı: "Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde, cep telefonunda ve oyun konsolunda ÖTV’yi kaldıracağız. Gençlere pasaport ücretsiz olacak; yurtdışına çıkışta harç ödeme uygulamasını kaldıracağız. Gençler, sigorta kapsamında olduğu aile bireylerinin vefatı halinde ilk sigortalı işgününe kadar sigorta hizmetinden yararlanmaya devam edecek. İşe ilk giren yeni mezunların 2 yıl süreyle vergi ve prim ödemelerini devlet karşılayacak. ADS kapsamındaki ailelerde gençlere kamu istihdamında öncelik sağlanacak. Yurt sorunun bir yılda çözeceğiz. Yeni evli çiftlerin ilk satın alacağı evde KDV’yi yarıya düşüreceğiz. Evlilik öncesi bütün taramaların ücretsiz olarak yaptırılmasını sağlayacağız. Üniversiteli gençlere kültür-sanat etkinliklerine katılmaları için, içine belli miktarda para yüklenmiş kart vereceğiz. Gençler Size Söz!”