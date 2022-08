CHP'li Yücel: Esnaf, vatandaşa fiyat söylemeye utanıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in Esnaf Odalarına yaptığı ziyaret, İzmir’de esnafın ve yaşanan ekonomik buhranın son halini ortaya koydu. Yücel, gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamalarda çok çarpıcı mesajlar verdi.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel, 2 günlük bir program kapsamında İzmir’de dokuz meslek odasını ziyaret ederek, esnafın yaşadığı sıkıntıları dinledi. Yapılan ziyaretleri değerlendiren Yücel “ Esnaf şükretmeyi biliyor ama sorunun kaynağını da çözümünü de biliyor. Birileri esnafın gözünden de gönlünden de çoktan düşmüş, gitti gidiyor” açıklamasında bulundu.

Dokuz farklı meslek grubunun oda başkanları ve yönetimleri ile bir araya geldiklerini ifade eden Yücel, duydukları karşısında içinin acıdığını, esnafın yaşadığı zor şartların kamuoyu tarafından da yeterince anlaşılamadığını belirterek “AKP iktidarı esnafın derdine çare bulmadığı gibi, esnafın sesini de kısmak istiyor. Buna izin vermeyeceğiz” dedi. Yücel sözlerini şöyle sürdürdü;

ESNAF VATANDAŞA FİYAT SÖYLEMEYE UTANIYOR

Türkiye’de vatandaşın halini, iktidarın ülkeyi nasıl yönettiğini görmek istiyorsanız esnafı dinleyeceksiniz. Esnafın haline, şikayetlerine bakarsanız, ülkenin ne halde olduğunu görürsünüz. Onun içindir ki, CHP olarak esnafa kulak veriyoruz. Yaptığımız oda ziyaretlerinde duyduklarımız ve yaşanan sıkıntılar karşısında hem içim acıdı hem de bunca esnafın nasıl hala ayakta kalabildiğine açıkçası şaşırdım. Berberi, bakkalı, lokantacısı, kahvecisi, pazarcısı, fırıncısı yani esnafın her kesimi artık kar etmeyi unutmuş durumda. Mahalleli zor durumda kalmasın diye zarar ettiği halde dükkanını açık tutmaya çalışan esnaflar var. Bakkal rafa koyduğunu, lokantacı ocağa koyduğunu, pazarcı halden aldığını, fırıncı pişirdiğini ertesi gün zamlı almak zorunda kalıyor. Ama o zamları fiyatlara aynı oranda yansıtamıyor. AKP iktidarının her gün yaptığı zamlardan sonra, esnafımız müşterisine fiyat söylemeye utanır hale gelmiş. Milletin alım gücü yerlerdeyken, fahiş zamlar sonrası önü alınamayan fiyatlardan utanması gerekenler pişkin pişkin saraylarda oturup millete şükredin tavsiyesi verirken, esnafı hali bu. İzmir’de iktidarlarının defolarını, basiretsizliklerini kapatmak için her fırsatta CHP’li yerel yönetimlere saldıran cumhur ittifakı bileşenlerine bir tavsiyemiz var. Normal şartlarda esnafın yüzüne bakacak halleri olmaması gerekenlerin, esnafımızın sesini kısmaya, şikayetlerini dile getirmelerini engellemeye çalıştıklarını biliyoruz. Esnafa akıl veya ayar vermeye çalışmasınlar çözüm üretsinler.



İNEK YEMİYDİ, ŞİMDİ İNSANLAR KENDİLERİ İÇİN TOPLUYOR

Esnaf ziyaretlerinde pazarlarda, dükkanlarda yaşanan ve ekonomik krizin ne derece yıkıcı ve büyük olduğunu ortaya koyan manzaraların anlatıldığını ifade eden Yücel “ Antalya’dan 14 liraya yola çıkan domatesin İzmir’e geldiğinde 35 liraya ulaştığını veya lokantalarda artık masaya konan ekmek için bile ayrıca para istenecek noktaya gelindiğini gören bir iktidar nasıl çözüm üretmez de kafasına kuma gömer. Tüm esnafımızın hammadde ve girdi fiyatları yüzde 300 ile 400 oranında artmışken, esnaf kar etmeyi çoktan bırakmış kepenk kapatmamak için mücadele verirken, nasıl olur da saraylarında rahat otururlar anlamak mümkün değil. Ziyaret ettiğimiz oda başkanlarımızın hepsinin ortak sıkıntıları var ve bunlara dayanacak güçleri kalmamış. Sektörü ne olursa olsun tüm esnafımız kira giderlerinin çok üstüne çıkan elektrik faturalarından şikayetçi. Elektrik faturasına dayanamadığı için iflas eden, dükkan kapatan binlerce esnaf var. Bunca sıkıntı içinde bile esnafımız kendisini bırakmış vatandaşın haline üzülüyor. Ziyaretlerimizde çok acı durumlar anlatıldı. Önceden, özellikle kırsal ilçelerdeki pazarlarda, beslenen hayvanlar için toplanan çürük, ezik marulları ve domatesleri insanların artık kendileri tüketmek için topladıklarını, askıda ekmekten ekmek almak zorunda kalan insanlarımızın utanarak, kimseye göstermeden bu ekmekleri almaya çalıştıklarını duymak çok ama çok acıydı. Esnaf da bu durumdaki vatandaşlarımıza eskisi kadar yardımcı olacak durumda değil. Eskiden, esnaf sıkıntıda olan mahalle halkına yardım eden, destek verip zor gününde yanında olan kesimdi. Bugün, AKP iktidarının basiretsizliği ve vurdumduymazlığı sayesinde yardıma muhtaç hale gelmiş durumda. Hiç ümidim yok ama AKP iktidarı esnafı yeniden ayağa kaldıracak adımları atsın, biz de kendilerine her türlü desteği verelim. Birçok esnaf oda başkanımız, üyelerinin özellikle pandemi döneminde İzmir büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerimizin destekleriyle ayakta kaldıklarını ifade ederek bizlere teşekkürlerini iletti. Bunu duymak gurur verici ama bizim asıl amacımız esnafı yardıma muhtaç durumdan kurtaracak iktidarı kurmak” dedi.

Ziyaret ettikleri oda başkanlarının anlattıkları sıkıntılarını ve beklentilerini not aldıklarını ve bu konuda gelen her isteği hem belediye başkanlarıyla hem de parti genel merkeziyle paylaşacakların ifade den CHP İzmir il başkanı Yücel, sözlerini şöyle tamamladı,

Ziyaret ettiğimiz tüm oda başkanlarımıza hem samimi karşılamaları hem de bizlerle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ortak sorunları olduğu gibi, farklı sektörel sıkıntıları da var. Sektörüne bakılmaksızın tüm esnafımıza acil olarak elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve vergi indirimlerini içeren destek paketleri sunulmalı. Hem kendi kooperatiflerinden hem de bankalardan aldıkları kredilerin geri ödemelerinde faiz indirimleri ve vade uzatımlarını içeren mali yapılanmalara ihtiyaçları var. Esnafa nutuk değil destek lazım. AKP iktidarının ve sarayın attığı nutuklar esnafın elektrik faturasını, kirasını, kredi borcunu ödemiyor. Son olarak ifade edeyim ki, esnafımız dün de şükretmeyi biliyordu, bugün de şükretmesi gereken yerde ediyor. Ama unutulmasın ki, esnaf kesimi bugün yaşadığı sorunlara kimlerin sebep olduğunu da, çözümünün sandıktan geçtiğini de biliyor. O sandık gelinceye, esnafı bu hallere düşürenler gidinceye kadar, tüm imkanlarımızla esnafımızın yanında olmaya, dertlerini paylaşmaya devam edeceğiz.