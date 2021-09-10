CHP'li Yücel: İzmir'e şaşı baktıkları gibi, Atatürk'e de şaşı bakanlar bilsinler ki...

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen, Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluş ve İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı 9 Eylül törenlerinde, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanı ve TRT’ye gösterdiği tepki AKP İzmir’de rahatsızlık yaratmış ve Yücel’in konuşmasına karşı açıklamalar yapılmıştı. Yücel'den o açıklamalara yanıt geldi

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin, iktidarın İzmir’e yaptığını iddia ettiği hizmetleri anlatarak, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in açıklamalarını 9 Eylül tarihinde yapmasını eleştirmesi üzerine, yeni açıklamalar yapan CHP İzmir İl Başkanı Yücel “ Laiklik karşıtlarına, Diyanet işleri başkanına ve onu savunanlara cevap vermek için en güzel yerlerden biri İzmir Cumhuriyet Meydanı, en güzel tarihlerden biri de 9 Eylül’dür” dedi.

Yücel yaptığı açıklamada şunlara yer verdi;

Laiklik karşıtı açıklamalar yaparak Anayasa suçu işleyen Diyanet işleri başkanına ve Mustafa Kemal Atatürk'e sansür uygulayan TRT'ye tepki göstermemizden birileri rahatsız olmuş. İzmir’e şaşı baktıkları gibi Atatürk’e de şaşı bakanlar çok iyi bilsinler ki onları rahatsız etmeye devam edeceğiz.

Eline geçen her fırsatta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve değerlerini yok saymaya çalışan Diyanet işleri başkanı; Atatürk’e hakaret eden Mısırlıoğlu’na rahmet, Atatürk’e lanet okuyorsa, 30 Ağustos Zaferi Bayramı’nda bile Atatürk’ün adını anmıyorsa, Atatürk’e ve Laikliğe alenen savaş açıyorsa, Diyanet işleri başkanına ve onu savunanlara cevap vermek için en güzel yerlerden biri İzmir Cumhuriyet Meydanı, en güzel tarihlerden biri de 9 Eylül’dür. İzmir’e ve Mustafa Kemal Atatürk’e şaşı bakanlar çok iyi bilmelidirler ki bizi biz yapan temel değerler ve yegane güç; Atatürk ve Cumhuriyet sevgimiz, bağımsızlık ruhumuz ve Laikliğe olan sarsılmaz bağlılığımızdır.

TAKİYE YAPIYORLAR



Konunun iktidarın zihniyetinden güç alanlar tarafından laikliğe karşı açılan savaş ve Cumhuriyet kurumlarının ve Atatürk isminin değersizleştirilme girişimleri olduğu ifade eden Yücel, “iktidar temsilcileri, ülkeyi yoksullaştıran, yandaşı zengin etmek uğruna vatandaşın cebinden yaptığı yatırımlardan söz ederek takiye yapıyorlar” dedi. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü;

Sürekli yatırımlardan dem vuran iktidar yanlıları söze başlarken hep bir ağızdan otoyol, hastane ve havaalanlarından bahsediyor. Parasını yoksulluk sınırının altında yaşayan vatandaşlardan ödediğiniz geçiş garantili otoyollar, müşteri garantili hastaneler ve yolcu garantili havaalanları gidişinizi yavaşlatamayacak. Halk acı reçeteyi gördü; sizden 20 yılda sattığınız fabrikaların, iç ettiğiniz 128 milyar doların, yol geçen hanına döndürdüğünüz sınırların hesabını sormak için sandığı bekliyor.

Doğal afetlerde ve ortak acılarda işin sorumlulularını bulmak, bir daha olumsuzluklar yaşanmaması adına eksiklikleri gözler önüne sermek, acilen müdahale etmek ve yaraları sarmak yerine milletin kafasına çay, cep telefonuna İBAN atanlar, camide cenazede miting yapanlar artık takiye yapmaktan vazgeçmeliler.

AKP İKTİDARI 52 KALEM İLACI GERİ ÖDEME KAPSAMINDAN ÇIKARDI



İktidarın sıkıştığı, zora düştüğü her konuda suyu bulandırmaya, gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade eden Deniz Yücel “Gün geçmiyor ki, vatandaşı daha zora sokacak, üstündeki yükü arttıracak yeni bir karar almasınlar. Bizler bu olayları gündemi getirip gerçekleri vatandaşa anlattığımızda da alakasız cevaplar ve algı operasyonlarına başvuruyorlar. Son olarak, her gün yeni bir zam ve vergi yüküyle yoksulluğa mahkum edilen yurttaşlarımıza ne yazık ki kötü bir haber daha vermek zorundayız. Hükümet, daha birkaç gün önce resmi gazetede yayımlayarak 52 kalem ilacı geri ödeme kapsamından çıkardı. Artık bu ilaçlar reçete edilse de ücretinin bir kısmı Devlet tarafından karşılanmayacak. İtibardan tasarruf etmiyorlar fakat milletin 2 liralık ilacına göz dikiyorlar. Şimdi buna ne gibi bir kılıf uyduracak veya bu gündemi nasıl değiştirmeye çalışacaklar merak ediyoruz? İşte mevcut siyasi iktidarın 20 yılda memleketi getirdiği nokta budur. Biz Türkiye’nin tüm sorunlarını biliyoruz ve çözmeye talibiz. Müreffeh bir ülke, temiz bir toplum için hemen seçim” dedi.