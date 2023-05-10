CHP'li Yücel: Millet kazanacak, provakatörler ve paraleller kaybedecek!

CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, vatandaşı sağduyuya davet etti. Saldırıların ve Soylu’nun paralel seçim kurulu girişimlerinin kaybedeceğini belirterek, “14 Mayıs’ta millet kazanacak, provakatörler ve paraleller kaybedecek!” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Deniz Yücel, Erzurum’da İmamoğlu’na, İzmir Buca Çamlıkule’de bir kahvehaneye, Sakarya’da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aracına yapılan saldırıların gündeminde Karşıyaka, Dikili, Bornova, Bayraklı ve Aliağa’da esnaf, mahalle, dernek ziyaretleri gerçekleştirdi. Saldırıların kimsenin motivasyonunu etkilememesini isteyen CHP’li Yücel, “Gözü dönmüş provakatörlere karşı sükunet ve itidalimizi koruyacağız. Bu menfur olaylar, 14 Mayıs seçimlerine, ülkemizin barış, kardeşlik ve demokrasi geleneklerine gölge düşüremeyecek. Toplumun sinir uçlarıyla oynamaya cüret eden kitle, istediği kargaşa ve çatışma ortamını yaratamayacak. Tüm yurttaşlarımı ve İzmirli hemşehrilerimi tedbirli, itidalli ve ihtiyatlı olmaya davet ediyorum” dedi.



14 MAYIS ZAFERİMİZİ ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ!



Saldırıları kınayan Yücel, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlık hikayelerini yazmış şehirlerin bu demokrasi karşıtı hareketlerle anılmaması gerektiğine vurgu yaparak, Erzurumluların, Sakaryalıların, İzmirlilerin bu karanlık zihniyete en güzel cevabı sandıkta vereceklerini söyledi. Yücel şu açıklamaları yaptı:

“Erzurum’da esen Ekrem İmamoğlu rüzgarı AKP iktidarının temsilcilerinin huzurunu kaçırdı. Bu saldırı planlıdır. 14 Mayıs seçimlerini kaybedeceklerini anlayan zavallıların vicdanları, toplumu birbirine kırdırmayı dahi göze alabilecek kadar kararmıştır. Kışkırtılmış, provake edilmiş, terör örgütü Hizbullah ile iş tutan sahte milliyetçi, faşist güruhlarla 14 Mayıs zaferimizi engelleyemeyeceksiniz! Anadolu’nun kadim kenti Erzurum’da yapılan bu çirkin saldırı Erzurumluların üzerine yüklenemez. İzmir’de, Sakarya’da yapılan saldırılar da bu şiddetten güç alan bir avuç insandan ibarettir; Kurtuluş Savaşı’nda verdikleri mücadelelerle kahramanlık kazanmış bu şehirlerimiz ve insanına gölge düşüremeyeceksiniz! 14 Mayıs’a darbe diyenler de, Ekrem İmamoğlu’nu, masum vatandaşı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu taşlatan ahlaksızlar da, asayişi ve güvenliği sağlaması gerekirken görevini yapmayanlar da, bu aymazlıkların hesabını bağımsız mahkemeler ve hukuk önünde verecekler.”



O ZATIN DEMOKRASİ DIŞI HAYALLERİNİ YERLE YEKSAN EDECEĞİZ!



Bir başka saldırının da vatandaşın oyuna göz diken İçişleri Bakanı tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldığını aktaran CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, “Daha önce İçişleri Bakanlığı'nın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden özel bir seçim modülü hazırlayarak, paralel seçim kurulu oluşturma girişimi YSK'dan dönmüştü. Bakanlık bu kez sandık sonuçlarının polis ve jandarma marifetiyle alınıp GAMER'e gönderilmesini kararlaştırdı. Anayasamıza göre seçim sürecini Yüksek Seçim Kurulu’ndan başka hiçbir kurum yönetemez. Aksi taktirde seçim süreci ifsat edilmiş olur. Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu bakanlığın başındaki zat, paralel bir seçim kurulu oluşturarak seçimlere gölge düşürmeye, memleketi kargaşa ortamına düşürmeye çalışmaktadır. GAMER ve YSK sonuçlarında yaratılabilecek bir çelişki demokrasimize ve seçimlere büyük zarar verecektir. Paralel ve Pelikan yapılarını çok seven onlara intizar eden Süleyman Soylu, namluların altında bir seçim geçirmemizi tahayyül etmektedir. Biz, o zatın demokrasi dışı tüm hayal ve amaçlarını yerle yeksan etmek için 14 Mayıs seçimlerini kazanacağız. 14 Mayıs'ta millet kazanacak, provakatörler ve paraleller kaybedecek!” dedi.



