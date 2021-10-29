CHP'li Yücel: Milletimizin refahı kırmızı çizgimiz

CHP İzmir İl Başkanlığı Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, "Cumhuriyet vazgeçilmezimiz, laiklik olmazsa olmazımız, vatanımızın ve milletimizin refahı kırmızı çizgimizdir" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunum ve kutlama töreni düzenledi. Törene, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel başta olmak üzere İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, ilçe örgütleri, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

"Bugün, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla başlattığı ve bütün imkânsızlıklara rağmen, büyük fedakârlık ve kahramanlıklar göstererek, eşsiz bir zaferle taçlandırdığı Kurtuluş Savaşı'nın neticesinde kurulan, Cumhuriyetimizin 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" sözleriyle açıklamalarına başlayan İl Başkanı Yücel, "Mustafa Kemal Atatürk, emperyalizme karşı Türk milletinin azim ve kararlılığıyla birlikte verdiği ve nihayetinde muvaffak olduğu zorlu bir mücadeleden sonra ülkenin yönetim şeklini neden cumhuriyet olarak seçmiştir? Bu sorunun cevabını hiç merak ettiniz mi? Bu sorunun cevabı kitaplara konu olabilir. Ya da üniversitelerde tez konusu olabilir. Ama kısaca ifade edecek olursak Atatürk Türk ulusuna en uygun ve en yakışan yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar vermiştir çünkü Cumhuriyet en temel ifadesiyle insanca yaşamaktır. Cumhuriyet medeniyettir, eşit yurttaşlıktır, halkın, ülkeyi yönetme konusunda yetki verdiği kişileri kendisinin seçmesidir. Demokrasinin çağdaş, doğru ve adaletli bir şekilde hayata geçebilmesi için en uygun hükümet şekli cumhuriyettir" dedi.

Yücel'den iktidara eleştiri

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yaklaşılırken, Türkiye'nin Cumhuriyet değerlerinden ve demokrasiden gün geçtikçe uzaklaşılan bir ülke haline geldiğini söyleyerek açıklamalarını sürdüren Yücel, "Üstelik bu durum günümüz iktidarının bilinçli bir tercihi ve uyguladığı cumhuriyet karşıtı politikaların sonucudur. İktidar sahipleri artık öyle bir ruh haline bürünmüşlerdir ki; saraylarıyla, yandaş vakıflarıyla, beşli çetesiyle ve yandaş şirketleriyle, başka bir Türkiye'nin varlığına inanmaktalar. Tüm bu yaşananlar, iktidarın artık insicamını iyice kaybettiğini, yalpaladığını, kendilerini kurtarmak için ülkeyi karıştırmayı arzuladıklarını açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Milletin refahı kırmızı çizgimiz"

İlk seçimde iktidara gelerek ülkede huzuru, barışı, demokrasiyi tesis edeceklerinin de altını çizen Yücel, "Cumhuriyetimizin ışığını ve Atatürk'ün emanetini tüm kadrolarımız, dostlarımız ve halkımızla birlikte, Cumhuriyetimizin 100. Yılında, demokrasiyle taçlandıracağız. Hiç kuşkum yoktur ki, Cumhuriyetimizle hesabı olanların hesabını, halkımız ilk seçimde sandıkta kesecektir. Cumhuriyet vazgeçilmezimiz, laiklik olmazsa olmazımız, vatanımızın ve milletimizin refahı kırmızı çizgimizdir" diye konuştu.

"Demokratik parlamenter sistemi biz inşa edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özuslu ise "Bugün yine çok kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına büyük bir özgüven ve kararlılıkla ilerliyoruz. Milletimizin adalete, hukuka, demokrasiye ve geleceğe olan umutlu bakışını görüyoruz. Cumhuriyet'in böyle bir coşkuyla yola çıktığı yerde, bütün engellere, sorunlara, eksikliklere rağmen 100'üncü yılında bizlerin de varacağı yerin önem ve gücünü kavramakta asla zorlanmıyoruz. İkinci yüzyılda sultanlık hayalleri kuranlara karşı yeniden demokratik parlamenter sistemi biz inşa edeceğiz. Türkiye'nin toplumsal barışını ve huzurunu sağlayacağız. Yurtta sulh, cihanda sulh diyerek diplomasiyi en önemli ara olarak gören kurucu irade yolunda dışarıda yeniden güveni tesis edecek, tüm komşularımızla ortak bir gelecek hayalinde buluşacağız. Cumhuriyet fazilettir, kimsesizlerin kimsesi olmaktır Yaşasın millet egemenliği, yaşasın Cumhuriyet!" diye konuştu.