CHP'li Yücel: Türkiye’yi şahlandıracak projelerimiz hazır

CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, Bayındır, Tire ve Beydağ’da sürdürdüğü seçim çalışmasında çiftçi ve üreticinin sorunlarını dinledi. Çiçeğin başkenti Bayındır’da üreticiye seslenen Yücel, “Türkiye’yi şahlandıracak projelerimiz hazır. Bu milletin efendileri hakkını alacak. Bayındır’da da çiçeklerimizin solmasına izin vermeyeceğiz” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, Bayındır, Tire ve Beydağ’da yaptığı alan çalışmasında tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlayan vatandaşla bir araya geldi. Çiftçinin girdi maliyetleri nedeniyle ekonomik olarak çökmesinin bu verimli topraklarda kabul edilemez olduğunu belirten Yücel, “Desteklerimiz net ve gerçekçi. Hem verimli üretimi sağlayacak hem de desteklerle bu üretimi çok daha karlı olarak gerçekleştireceksiniz. Sözde desteklerle sizi 21 yıldır kandıran AKP yönetimini alın terinin en değerlisini veren siz çiftçimiz, köylümüz, efendilerimiz sayesinde göndereceğiz. Biliyorum birlikte başaracağız” dedi.

Çiçeğin başkenti Bayındır’da çitçinin, emekçinin, emeklinin halini hatırını soran CHP Adayı Yücel, girdi maliyetleri nedeniyle toprağını ekmeyen, hayvanını satan, üretmekten vazgeçen çiftçiyi dinledi. Sorunların hepsinin samimi ve planlı tarım politikalarıyla çözüleceği sözü veren Yücel, “Üreticimiz üretime devam etmesi için hakkını alacak, halkın da ürünlere ucuz erişimini sağlayacağız” dedi.

SİZİ SADECE TARLALARINIZA DEĞİL ÇOCUKLARINIZA DA KAVUŞTURACAĞIZ

Bayındır Pınarlı Köyü’nde üretici kadınlarla, çiftçi ve emekçilerle bir araya gelen CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, “15 Mayıs’ta çok daha aydınlık bir sabaha uyanacağız. Türkiye’yi şahlandıracak projelerimiz hazır. Bayındır’ın çiçekli tarlalarının çiçeklerinin solmasına izin vermeyeceğiz. Tüm enerjimizle tarım ve hayvancılık konusunda da sizleri refaha kavuşturacağız. 21 yıldır iktidarda olanların yalan siyasetleri sizi bu verimli topraklardan uzaklaştırdı tüm sorunlarınızın farkındayız. Desteklerimizle, sistemli programlarımızla, bunu başaracak; sizi topraklarınıza, hayvanlarınıza hatta buralardan göç eden çocuklarınıza kavuşturacağız. Üreten kadınların emekleri çok kıymetli. Onların alın terini katma değeri yüksek ürün haline getirerek değerlendirecek, dünya pazarına açacak destekleri sağlayacağız. Tarımdaki emekçi kadınların sosyal güvenlik primlerini ödeyeceğiz. Siz yeter ki üretmekten ve umudunuzu yükseltmekten vazgeçmeyin” ifadelerini kullandı.

TARIM POLİTİKALARINI ANLATTI

Tarım politikalarının ayakları yere basan, ekonomik açıdan çiftçi ve üreticinin üzerindeki yükü alan projeler olduğunu vurgulayan CHP Adayı Yücel, vaatleri şöyle sıraladı: “14 Mayıs’ta Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğine uyanacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi köylümüzü ‘efendimiz’ yapacağız. Mazotta ÖTV’yi kaldıracağız. Gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50’sini çiftçiye destek olarak geri vereceğiz. Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığını kuracak, pahalılığın önüne geçmek için acil eylem planı hazırlayacağız. Tarımda çalışan kadın ve gençlere sosyal güvenlik prim desteği sağlayacağız. Çiftçilerin ve balıkçıların kredi faizlerini sileceğiz. Tarımda indirimli elektrik tarifesini uygulayacağız. Kullandığınız gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50’sini destek olarak geri vereceğiz. Tarımsal kurumları yeniden yapılandıracak, Et ve Süt Kurumu, Çay-Kur, TMO gibi KİT’ler ile tarımsal kooperatif ve birlikleri çiftçiyi ve üretimi destekleyecek şekilde etkin hale getireceğiz. Tarımsal ürün alım fiyatlarını ekim öncesi ilan edeceğiz. Destekler, hibeler verecek Ziraat Bankası’nı tekrar çiftçinin bankası yapacağız. Köylerimiz okulsuz, sağlık ocaksız biliyoruz; okulları ve sağlık ocaklarını yeniden açacağız. En önemlisi de yok sayılan sizlerin kalbini yeniden kazanacak, en temelden üretimi sağlayacağız. Bayındır da, Tire de, Beydağ da hakkını alacak. Size söz!”