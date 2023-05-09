CHP'li Yüksel Taşkın: Reform paketimiz hazır

CHP'nin İzmir Milletvekili Adayı Prof.Dr. Yüksel Taşkın iktidara geldiklerinde yapacakları yerel yönetim reformuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Seçim çalışmalarına devam CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Prof.Dr. Yüksel Taşkın, İzmir Dernekleri Federasyonu'nu, Dünya Kenti İzmir Dernegi'ni ve İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz'ı ziyaret etti. İnciraltı'nda düzenlenen Anneler Günü pikniğine de katılan Taşkın önemli mesajlar verdi

"İzmir'de bir çok çalışmamız oldu"

İzmir'in çok katmanlı bir kent olduğunu belirten Yüksel Taşkın, "Mardinli'nin çocuğu da İzmirliyim diyor, muhacirin çocuğu da. Hepsi kendi kültürünü koruyarak bu kentin parçası olmuş" ifadelerini kullandı. İzmir’de bir çok çalışma yaptıklarına değinen Taşkın sözlerini şöyle sürdürdü: "Romanlarla, engellilerle, çocuklarla ilgili yaptığımız çalışmalarda İzmir’den ve İzmirlilerden çok şey öğrendik. Yoksullukla ilgili çalışmalarımız da oldu ve bu alanlarla politikalarımızın oluşmasında İzmir’den çok katkı aldık."

Prof.Dr. Yüksel Taşkın, İzmir’de bir iletişim kültürü olduğu için nezaketsizlik olmadan bu çok katmanlı kent kültüründe herkesin her talebini her itirazını rahatlıkla dile getirilebildiğine de dikkat çekti.

"Birileri gölge etmezse..."

İzmir’in ciddi bir saldırı altında olduğunu da belirten Taşkın, "Bir yandan siyasi iktidarın yerel yönetime saldırısı, diğer yandan çevre ve doğa talanı. Bu saldırıları durdurmak için mücadele edeceğiz" dedi.

İzmir’in insanlarında devlete yanaşmadan para kazanma kültürünün hakim olduğunu söyleyen Yüksel Taşkın, birileri gölge etmese İzmir'in çok daha iyi yerlerde olacağını ifade etti.

"Reform paketimiz hazır"

Diğer yandan yerel demokrasinin de güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Taşkın, Türkiye'nin ultra merkeziyetçi bir ülke haline geldiğini belirtti. Ankara’daki siyasilerin oturdukları yerden, hiç terlemeden devasa bütçelere hükmettiğini de söyleyen Prof.Dr. Yüksel Taşkın, yerelin sesinin duyulmadığını ve iktidara geldiklerinde bu adaletsizliği giderecek bir reform paketlerinin hazır olduğunun altını çizdi.