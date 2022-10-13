CHP'lilerden Soyer'e destek: Geri adam atmayacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmalara tepkiler sürüyor. Başkan Soyer’e bir destek de CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Grubu’ndan geldi. Destek ziyaretine ilçe belediye başkanları da meclis üyesi sıfatıyla katıldı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, Başkan Soyer hakkındaki soruşturmaları “içi boş” olarak tanımladı ve kendisini yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Başkan Soyer de geri adım atmayacaklarını, büyük bir aşkla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti

9 Eylül'deki tarihi kutlamalardan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmasının ardından Başkan Tunç Soyer’e destek yağıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri bugün Konak’taki Tarihi Belediye binasında Başkan Soyer’i ziyaret ederek, desteklerini bildirdi. Destek ziyaretine ilçe belediye başkanları da meclis üyesi sıfatıyla katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın ülkenin ekonomik, demokratik ve hukukun üstünlüğü anlamında zor günlerden geçtiğini söyledi. Siyasi iktidarın hukuk üzerinde baskı kurduğunu ifade eden Murat Aydın, “Yargı bir partinin genel başkanının söylemiyle harekete geçen, muhalif gördüklerini sindirmeye, yandaş gördüklerini yüceltmeye çalışan bir aygıt haine getirilmeye çalışılıyor. CHP 99 yıllık yaşamı boyunca daima hakkı, hukuku, ülkenin özgürlüğünü ve bağımsızlığını savundu. Bugün de bunu savunmaya devam ediyor. Milli irade diye yola çıkanların, millet iradesinin kendileri lehine tecelli etmediğinde ne durumda olduklarını, dertlerinin milli irade ve demokrasi olmadığını bir kere daha gördük” dedi.



“Soyer hakkında içi boş soruşturmaları devreye soktular”

İzmir halkının Başkan Soyer’e gösterdiği teveccühün rahatsızlık yarattığını kaydeden Aydın, “Soyer hakkında için boş, hukuken karşılığı olmayan, anlamsız, sonunda da hukuken hiçbir sonuç alınmayacağı açıkça belli olan soruşturmaları devreye soktular. CHP’nin genel başkanından en yeni üyesine kadar hiçbir ferdi bu baskı karşısında susmayacak, bir adım geri atmayacak, bir söz eksik söylemeyecek” diye konuştu.



“Atatürk'ün çizdiği yoldan dönmeyeceğiz”

Aydın halkın demokrasisine, hukukuna, özgürlüğüne sahip çıkmak için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini dile getirerek şunları söyledi: “Bu mücadele herkesi yanımızda istiyoruz. Bir kişi de olsak, bir milyon kişi de olsak, yüz milyon kişi de olsak bu yoldan dönmeyeceğiz. Çünkü bu yol bize Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldur. Yolu yolumuzdur, Sayın Başkanın bütünü ile davranışlarının, icraatlarının yanında, destekçisi ve onun yol arkadaşı olduğumuzu bir kere daha vurgulamak isteriz. Kendisi bizim başkanımız, gurur kaynağımızdır. İzmir’in seçtiği belediye başkanıdır.”



“İzmir’e olağanüstü büyük bir teveccüh var”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Ordu ve Brüksel temaslarına değinerek, “Gittiğimiz Ordu ve Brüksel’in yanı sıra pek çok yerden İzmir’e olağanüstü büyük bir sempati, olağanüstü büyük bir teveccüh olduğunu söylemeliyim. Bizler bu makamlarda oturan insanlar olarak aslında hepimiz o aydınlık geleceğin temsilcisiyiz. O teveccühün, sempatinin, ilginin sebebi de bu. Melese ne sadece Tunç Soyer ne de bir başkası. Mesele İzmir’dir. İzmir’in temsil ettiği aydınlık gelecek umududur. Saldırılan aslında İzmir’in aydınlık gelecek umududur” dedi.



“Asla geri adım atmayacağız”



Asla geri adım atmayacaklarını vurgulayan Başkan Tunç Soyer, “Her seferinde aramızdaki bağın güçlendiğini görmek, birbirimize olan bağlılığımızın arttığını görmek müthiş moral ve motivasyon kaynağı oluyor bizler için. Çok daha büyük bir aşkla çok daha büyük bir heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz. İzmir Türkiye’nin aydınlık geleceğinin lokomotifi olmaya devam edecek. Bu onuru yaşamak da bize nasip olduğu için son derece gururlu ve mutluyuz. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İzmir’de hep beraber olağanüstü bir iklim yarattılar. Hepsine minnettarım. Gelecekte için herkesin umutlanmasına dair çok neden var. Onlardan bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'dir. Bunlar bizi yıldıramaz” diye konuştu.

Soyer’e 6 Ekim'de DİSK’e bağlı belediye personeli de düzenledikleri bir mitingle destek vermişti.