CHP Milletvekili Adayı Ösen’den yoğun bayram mesaisi

CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Seda KâyaÖsen, bayramlaşma programı kapsamında Karabağlar, Balçova ve Buca'da bir dizi ziyaret gerçekleştirip vatandaşlarla bayramlaştı

CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı ve DEVA Partisi İzmir Kurucu İl Başkanı Seda KâyaÖsen, yoğun seçim çalışmalarına bayramlaşma programlarıyla devam etti. Arife günü DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığında, il yönetimi ve üyelerle bayramlaşan Ösen; bayram süresince programına Karabağlar, Balçova ve Buca’da devam etti.

DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığında Erken Bayramlaşma Merasimi

Millet İttifakı Milletvekili Adayı Seda KâyaÖsen, Arife günü DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığında; il yönetimi, üyeler ve vatandaşlarla bayramlaştı. Katılımın yoğun olduğu buluşmada konuşan Ösen “Bu yıl buruk bir bayram geçiyoruz. Depremin ardından binlerce vatandaşımızın ağır kayıpları oldu. Yaralarımız hala sarılmadı ve çok uzun bir süre de sarılacak gibi gözükmüyor. Ülkemizin girdiği bu dar boğazdan en kısa sürede çıkmasını ve 14 Mayıs günü yepyeni bir bahara uyanmayı temenni ediyoruz. İnşallah bu senenin ikinci bayramında çok farklı bir Türkiye’de bayram kutlamak hepimize nasip olur. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlar; sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim” dedi. Partililerle sohbet eden Ösen'e İl Başkan Vekili Egemen Pamukçu eşlik etti.

Karabağlar ve Balçova'da Ösen Rüzgarı

Bayramın 2. gününü Karabağlar'da karşılayan CHP İzmir milletvekili adayı Ösen, Cennetçeşme ve Yaşar Kemal mahallelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Günü Balçova'da tamamlayan Ösen, DEVA Partisi Balçova İlçe Başkanlığının seçim standının başına geçerek vatandaşların bayramını kutladı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroglu'na oy isteyen Ösen'eİzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

Buca'ya Çifte Bayram Çıkartması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Buca Çevik Bir Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine katılan CHP 1. Bölge Milletvekili Adayı Ösen, törenin ardından DEVA Partisi Buca İlçe Başkanlığına geçerek partililerle çifte bayram kutlaması yaptı. Programına BucalıŞehit Er Abdullah Kürşat Küpşen'in ailesini ziyaret ederek devam eden Ösen, Merhum Buca Belediye Başkanı Işılay Saygın'ı da mezarı başında andı. Buca Kültür ve Dayanışma Derneği, Buca Erzincanlılar Derneği ve Buca Cemevini ziyaret eden Ösen, bayram programını ÇamkuleMahallesi ve Ova Pazar Yeri esnafını ziyaret ederek tamamladı.

