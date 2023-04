CHP milletvekili adayları Ödemiş'te, Soyer: İzmir 40'ta 1 almaktan kurtulacak

CHP İzmir ikinci bölge milletvekili adayları, Ödemiş'te sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu. Milletvekili adaylarıyla birlikte buluşmaya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir yıllardır 40 veriyor, 1 alıyor. Neden İzmir cezalandırılıyor? Bunu değiştireceğiz. Çok az kaldı, bambaşka bir İzmir'i hep beraber yaratacağız” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) ikinci bölge milletvekili adayları, Kiraz'ın ardından Ödemiş'te sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantı Ödemiş Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya milletvekili adaylarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Milletvekili adaylarının kendilerini tanıtma imkanı bulunduğu toplantıda Ödemişiller ise ilçenin istekleri ve sorunlarını dile getirdi.



Soyer: Bambaşka tarım ve ülke mümkün

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş'te 4 yılda 497 milyon liralık asfalt, parke taşı, sathi kaplama yaptığını söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Tunç Soyer, tarım politikalarını eleştirerek “Ne iklim, ne yağış rejimi değişti, yanlış politikalar, tercihler ve kararlarla bu noktaya gelindi. Bambaşka tarım ve bambaşka bir ülke de mümkün. Burada milletvekili adaylarını dinlediğimde sırtımı dayayacağım, göğsümü kabartan bir tablo var. Her biri son derece donanımlı, inançlı, kararlı” dedi.



Başka bir İzmir

İktidar belediyesi olmadıkları için cezalandırıldıklarını belirten Başkan Soyer, “O kadar çok bekleyen işimiz, hakkımız var ki bu hükümette. Şikayet edecek değilim, benim işim şikayet etmek değil, işimi yapacağım ama hakikaten engelliyorlar. Narlıdere metrosunda sona geldik, yurt dışından finansman kaynağımız var, hazine garantisi onayı her şeyi tamam, bir imza atacaklar. 3 haftadır bekliyoruz. İnanılır gibi değil. İzmir yıllardır 40 veriyor 1 alıyor. Neden İzmir cezalandırılıyor? Her sene 40 veriyor devlete 1 alıyor. Onu değiştireceğiz. İzmir 40'ta 1 almaktan kurtulacak. Siz bir hayal edin. 40'ta 10, 20, 40 almışız mesela. Nasıl gümbür gümbür iş yaparız. Nasıl başka bir İzmir yaratırız… Çok az kaldı, bambaşka bir İzmir'i hep birlikte yaratacağız. Olağanüstü bir kadroyla beraberiz” dedi.



“Ekmekleriyle oynadılar”

AK Parti'nin kamuya alımlarda mülakatların kaldırılması vaadine değinen Başkan Soyer, “Otoriter iktidarlar seçim zamanlarında şapkadan tavşan çıkartırlar. Adeta sihirbazdırlar. Mülakat meselesinin başka boyutu var. Bu memlekette şöyle sloganlar atıldı hep, 'ya sev ya terk et'. Bu ne demek. Benim gibi düşünmüyorsan, benim gibi sevmiyorsan senin bu memlekette işin yok. Otoriter iktidarlar, toplumu bölmek için ayrıştırırlar. Senelerdir son derece yetenekli, başarılı, zeki gençleri onlar gibi düşünmedikleri için, onlar gibi biat etmedikleri için elediler. Toplumdaki bölünme ve ayrışmada mülakatların çok payı var. Bugün yeni bir tavşan çıkarttıklarını düşünüyorlar. Bu seçim Türkiye için çok kritik. Dünya için de öyle. Demokrasi ile halk iktidarı doğacak. Biz sadece Türkiye'yi kurtarmakla kalmayacağız, dünyada iyiliğin, halk iktidarının, demokrasilerin tekrar gelişip serpilmesinin önünü açacağız” dedi.



Eriş: Devletten görmediğimi Tunç Soyer'den gördüm

Pandemi döneminde imar planları üzerinde çalıştıklarını belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, kente 500 hektar sanayi alanı kazandırdıklarını söyledi. Eriş, “22 yıldır bitmeyen çevre yolumuz var. Çünkü planlarını 2001 yılında ben yaptım. Bunun da konuşulması lazım. Devletten göremediğimi Başkanımız Tunç Soyer'den gördüm, kendisine teşekkür ederim” dedi.





İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NE DEDİ?



Burak Kotan: “Ödemiş'te birçok çalışma yaptık gençlik üzerine. Bu seçim çok önemli, çok değerli. Burada bulunmam biz gençler için bir hayal. Örgütümüze ve Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Rıfat Nalbantoğlu: “Her zaman her dönem önümüzde farklı görevler, sorumluluklar vardı ama bu dönem çok farklı bir sorumlulukla kaşı karşıyayız.”

Ayten Gülsever: “Küçük Menderes'in kız kardeşi olarak burada bulunmaktan gurur duyuyorum. İktidar yürüyüşümüzü birlikte omuz omuza yapmak zorundayız, omzunuza ihtiyacımız var.”

Mahir Polat: “Hepimiz el ele verirsek Türkiye'de özlediğimiz demokrasi, refah ve adaleti sağlayacağız. Hepinizi çok seviyoruz.”

Gökçe Gökçen: “Türkiye gençlerin yarınını düşünemediği bir noktaya geldi. Kadınların özgür olmadığını biliyoruz. Karşımızdakiler de kadın düşmanlığı üzerinden birleşmiş durumda. Bu seçim çok hayati.”

Esin Doğan Metin: “Kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız özgürce yaşasın istiyorum. Eşit artlarda çalışıp, adil bölüşsünler istiyorum. Çocuklarımın geleceğinde bu iktidar olmayacak.”

Helil İnay Kınay: “Bir çevre mühendisi olarak aynı zamanda burada herkesin sesi olmak için sizlerle beraberim. Enkaz altında birbirimizin elini tutup bir arada olacağız.”

Rahmi Aşkın Türeli: “Türkiye çok ciddi bir krizin içinde. Bu süreç tek adam sürecinin ardından hızlandı. Bu sistemin Türkiye'yi götüreceği nokta tam bir felakettir” dedi.