CHP Örgütü’nden İduğ’a tam not

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 1. Hizmet Yılı ve Koronavirüs Salgını süresince yapılan çalışma ve hizmetleri parti örgütüne anlattı. İduğ, göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu icraatları anlattığı buluşmada, CHP İzmir Milletvekilleri ile İl ve İlçe örgütünden tam not aldı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un 1. Hizmet yılı ve Koronavirüs Salgını süresince yapılan çalışma ve hizmetleri anlattığı toplantılar serisi, CHP Örgütü ile devam etti. İduğ, basın, spor camiası, iş dünyasına ve İzmir Konfederasyonu’na (İZKON) bağlı derneklerin ardından Partisinin İzmir Milletvekilleri, İl ve İlçe Yöneticileri ile buluştu. Bornova Belediyesi Nikah Salonu’ndaki toplantı, CHP’nin Bornovalı Milletvekilleri; Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, aynı zamanda Partisin Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi de olan Mahir Polat, İl Başkanı Deniz Yücel ve İlçe Başkanı Ertürk Çapın’ın yanısıra çok sayıda partilinin katılımı ile gerçekleşti.

Temel ilkemiz tasarruf

2019 Nisan ayından bu yana yapılan çalışmaların yer aldığı tanıtım filminin gösterimi ile başlayan toplantıda bir sunum yapan Başkan İduğ, tasarrufu temel ilkeleri olarak benimsediklerine dikkat çekti; kiralamadan satın alma modeline geçişi, bütçede önemli bir yük olan kadro işçiler konusunda yaptıkları çalışmayı, Özkanlar Yeni Bornova Pazarı ve buranın tezgah satışlarından elde ettikleri gelirle Belediyeye kazandırdıkları yeni hizmet binalarının önemini anlattı.

Öncelikli ihtiyaçları karşılıyoruz

Yatırım bütçelerini vatandaşların öncelikli ihtiyaçları için kullanacaklarını söyleyen Başkan İduğ, “Bu yüzden yeni hizmet binası projesinden vazgeçtik ve 200 milyon lirayı kasamızda tuttuk. Bankalarla masaya oturduk. Borçlarımızı kapattık ya da daha düşük faiz oranları ile yapılandırdık. Kaynağı içinde projeler üretiyoruz. Özkanlar Pazaryeri’nin tezgah satışından elde ettiğimiz gelir ile yanı başımızdaki İş Bankası Binası’nı ve Bornova Merkez’deki Sınav Dersanesi Binası’nı aldık, Telekom Binası’nı ise kiraladık. Böylece tüm birimlerimizi birbirine yaklaştırıyoruz. Aynı şekilde Kampüs Bornova Projesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü de merkeze taşıyıp, EBSO, İTO ve Ticaret Borsası’nın Bornova Şubelerini açacağız.Yapmayı çok arzuladığımız havuzun çok acelesi yok ama Naldöken ve Yeşilova Pazaryerleri gibi yatırımlar için zaman kaybetmememiz gerekiyor. Yusuf Tırpancı Sahası’nı tamamen yeniledik. Sırada ise Bornova Şehir Stadı var. Doğum izinlerini 4 aydan 6’ya çıkardığımız, ayda bir gün özel izin verdiğimiz kadınlarımızın hayatın her alanında daha etkin olması için kreşler açacağız. Kaynaklarımızı doğru kullanarak halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak önceliğimiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kemal Kılıçoğlu ile özellikle pandemi döneminde biraraya geldiğimizde hep bunun üzerinde durduk” diye konuştu.

İş arayanlarla işçi arayanları buluşturdukları Altın Bilezik ve koronavirüs salgını sürecinde 40 bin öğrenciye ulaştıkları Dijital Sınıf Projesi’ne de dikkat çeken Başkan İduğ, “Dijital Sınıf Genel Merkezimizin de ciddi şekilde dikkatine çekti. İnşallah yakında Türkiye projesi olacak. BELGEM’den yararlanan öğrenci sayısını da yeni aldığımız dersane binası ile 6 binden 10 bine çıkaracağız” dedi.

Model olacağız

İş dünyasından gelen biri olarak belediyeciliğe farklı bir anlayış getirmeye çalıştığını söyleyen Başkan Musatfa İduğ, “Gözlerimizi yeniliklere kapatarak bu işi yapamayız. Yerel yönetimlerde yeni modellere ihtiyaç var. Belediyeyi kendi iş yerimiz gibi yönetmeli, kaynakları dikkatli kullanmalıyız. Bu anlamda veriye ve kurumsal hafızaya ihtiyacımız var. Böylece bizden sonra geleceklerin işi daha kolay olacak. Ortaya koyduklarımızla diğer belediyelere model olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Başkan İduğ, konuşmasına salondaki misafirlerine seslenerek; “Bizi onurlandırdınız. Ben örgütümüz sayesinde bu görevi yapıyorum. Güveninizi boşa çıkarmamak için tüm arkadaşlarımla önümüzde kalan süre içinde de canla başla çalışacağım. Katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum” sözleriyle son verdi.

Başarı hikayesi yazıyor

Belediye başkanlarının başarılı olması için parti örgütün yapılan hizmetleri halka anlatması, onların taliplerini de belediyelere iletmesi gerektiğini, bu anlamda yapılan toplantının çok önemli olduğunu ifade eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Mustafa Başkan 1 yılda hiç boş geçmemiş. Attığını vurmuş. Her günü, her dakikayı değerlendirmiş. Çok verimli bir yıl geçirmiş. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde kamu kaynaklarının yerinde kullanılması yolunda tasarrufa yönelik çalışmalarını çok önemli buluyorum. Bu bir ekip işi ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sayın İduğ’un iş hayatında bir başarı hikayesi vardı. Şimdi de bir belediye başkanı olarak başarı hikayesi yazdığını görüyoruz” diye konuştu

Duygularını; “1 yılda yapılanları görünce 5 yıl içinde yapılacakları hayal bile edemiyorum. Kendisini tebrik ediyorum” sözleriyle dile getiren CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Bizim örgüt olarak öncelikli görevlerinin yerel yönetimlerimiz yaptığı güzel işleri vatandaşlarımıza anlatmak olduğunu söyledi.

Çalışmalarınızı keyifle izliyoruz

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Başka İduğ’a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ederek, “Ne mutlu bize ki; Bornova Belediyesi uzun yıllardır CHP’nin insanı, doğayı odağına alan, halka dokunan sosyal belediyecilik anlayışı ile yönetiliyor. Ben bunu bir bayrak yarışı olarak görüyorum. Bayrağı alan yarışı hep önde götürmemizi sağladı. Bundan sonra da öyle olacak. Sayın İduğ’un önce ikinci, ardından diğer yıllardaki hizmetleriniz artarak devam edeceğine inanıyorum. İduğ ve ekibine bundan sonrası için de başarılar diliyorum. Sizi keyifle izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bornovalıların şikayatleri azaldı

Bornova sokaklarında gezdiğinde belediyeye yönelik şikayetlerle karşılaşmadığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Ender şikayetleri de hemen tarafınıza iletiyorum. Tüm ekibinizle birlikte dinamik bir belediyecilik anlayışı ortaya koyuyorsunuz. Sorunlara çok kısa sürede müdahale ediliyor. Bizler gelip geçiyoruz. Önemli olan kentlerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi. CHP yerel yönetimlerin yani sizlerin başarısıyla iktidar olacak. Bu anlamda özellikle tasarruf konusunda yaptığınız çalışmalar ve belediye kazandırdığınız mülkler çok önemli. Tüm bunlar için size çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hızlı ve proaktif

Doğa ve çevreyle ilgili çalışmaların üzerinde daha fazla durulması gerektiğini söyleyen CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat ise “Umarım önümüzdeki süreçte daha yeşil bir Bornova görürüz. Hızlı, proaktif yatırımlarınızın devam etmesini diliyorum. Bu anlayış Bornovamıza kazandıracaktır” diye konuştu.



