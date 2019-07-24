CHP rozeti ile yapılanları AKP rozeti ile sattınız!

CHP'li Kani Beko, AK Partili Yıldırım'ın CHP'ye eleştirilerine rozet üzerinden cevap vererek, "Mustafa Kemal ve arkadaşlarının göğsünde CHP rozeti ile Türkiye'nin dört bir yanına yaptığı fabrikaların hepsini satarken sizde AKP rozeti vardı, bu ülkeye tek bir fabrika yapmadınız!" dedi.

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Kınık Devlet Hastanesi açılışında yaptığı konuşmaya Çeşme'de örgütüyle buluştuğu ilçe danışma kurulu toplantısında cevap veren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Yıldırım'ın imzası bulunan işleri ve satışları sıraladı. Yıldırım'ın, "CHP zihniyetinin bu ülkede hiçbir hizmeti yoktur. Onların tek işi konuşmak" şeklindeki sözlerini ağır dille eleştiren CHP'li Beko, "CHP cumhuriyetin kurucu partisi. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ile birlikte dedelerimizin, babalarımızın ülkenin dört bir yanına kale gibi fabrikaları yaparken göğüslerinde Cumhuriyet Halk Partisi rozeti vardı. Bunların hepsini satanların göğsünde ise vicdan yok, AKP rozeti var!" diye konuştu.

Tefeciye ödenen paranın faizi 162 milyar $

AKP'nin ülkeye hizmetlerini borçlar ve satışlar üzerinden eleştiren CHP'li Beko, "Memleketimizi 1 trilyon doları geçen borç batağına sürüklediniz. Geçtiğimiz yıl Londra'ya konuşmacı olarak gittiğimde Türkiye'nin tefecilerden ne kadar para aldığını her köşe başında konuşuluyor. Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında dile getirmeden bu konu hakkında konuşmadım. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi Londra'da bir avuç tefeciye ödediğimiz paranın sadece faizi 162 milyar 156 milyon doları geçmiş. Altında Binali Yıldırım'ın imzası var... Binali'nin imzası bulunan 3'üncü havalimanı ve işçileriyle ilgili de söyleyeceklerim var. DİSK'in genel başkanıyken 3'üncü havalimanı işçileriyle yaptığımız toplantılara gelenlerin yüzde 70'i Türkçe bilmiyordu. Ortadoğu ülkelerinden, Afganistan'dan, Suriye'den gelmişler. İşçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri alınmadan kayıt dışı çalıştırılan o güzelim insanlar iş cinayetlerinde öldüler, gittiler. Onları kargoyla memleketlerine gönderdiler. Bu insani kısmıydı gelelim parasal kısmına: Pekin'de 2019 yılında biten ve dünyanın en meşhur mimarı Zaha Hadid'in yaptığı havalimanı 3'üncü havalimanın iki katı. Maliyeti 12 milyar dolar. Türkiye'de yapılan havalimanını maliyeti ise 35 milyar dolar. Aradaki fark 23 milyar dolar. Ey Binali senin altında imzan var, yukarda da Allah var. Elini vicdanına koy diyeceğim ama vicdanın yok. 49 tane şirketin var yetmemiş 23 milyar dolar nereye gitti?" açıklamasını yaptı.

Fabrika açılışınız yok

Türkiye'nin kurucu partisinin CHP olduğunu ve Mustafa Kemal ve arkadaşlarının o şartlarda bile CHP rozetiyle ülkeyi demir ağlarla örüp, dört bir bölgede binlerce işçinin çalıştığı fabrikalar açtıklarını dile getiren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve geldiği günden bu yana 14,5 milyar dolar harcamış ama bugün 16 yılda doğudan batıya, kuzeyden güneye hiçbir bölgede tek bir fabrika bile açmamış. Dedelerimiz ve babalarımızın tırnaklarıyla oluşturduğu, Türkiye'nin her yerinde bizim kale dediğimiz ve içinde çalışan işçilerin sendikalı olduğu, 4 ikramiye aldığı, insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını karşılayan o güzelim fabrikalar maalesef bugün yok. Onları başta Mustafa Kemal, arkadaşları ve bizim dedelerimiz, babalarımız Türkiye'nin ihtiyacı olduğu bütün bölgelerine kale gibi yaptılar. Kamu Yönetimi Temel Kanunu çıkacağı zaman biz Türkiye'yi aydınlatmak için 5 bölgeden yürüyüşe çıktık ve Ankara'ya vardığımızda genel başkan yardımcılarının kapılarını çalıp 'bu kanun çıkarsa bu güzelim fabrikalar arsa fiyatına satılacak' dedik. Ondan önce çiftçiyi bitiren kota kanunu çıkardılar. Pancara kota, tütüne kota derken 3,5 milyon köylü köylerini terk ederek büyükşehirlere göç etti. Kamu Yönetimi Temel Kanunu çıktıktan sonra ne oldu? Petkim, Azerbaycanlılara satıldı. Telekom, Amerikalıların elinde, şeker fabrikaları İsraillilerde, Tekel İsraillilerin elinde, Sümerbank İngiltere'nin elinde, Seka fabrikalarının tamamı Yunan sermayesinin elinde. Türkiye genelinde limanların yüzde 85'i Yunan sermayesinin elinde."

Kıyıları satacaklar

Beka sorunu söylemiyle silah fabrikasının yabancı sermayeye satışının birbiriyle çeliştiğine değinen CHP'li Beko, AKP iktidarının satışa devam edeceğini savundu. Beko, "Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemeleri için halka söyledikleri bir şey var; 'Bu memlekette beka sorunu var, beka sorunu var, beka sorunu var.' Beka demek istikrar, bir memleketin geleceği demek. Madem beka sorunu var ülkenin cumhurbaşkanı bir başka devlete tank-panel fabrikasını yani silah fabrikasını satar mı? Bugün bu fabrikaların satılması sonucu 8,5 milyon kişi işsiz. Şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Akdeniz ve Ege kıyıları satışa çıkarıldı. Tam 2 milyon 300 bin mekrekarelik arazi bugün satışta" ifadelerini kullandı.