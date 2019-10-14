DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "CHP sevicilerinden bir türlü arınamadık. Yanarım, buna yanarım"

"Partiye üye olmamış adamlar bu partiyle genel başkan olmak için orta yerde gerdan kırıyor. Bu ayıp değil mi?" DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, parti içinde CHP propagandası yapanların olduğunu ileri sürerek "CHP sevicilerinden bir türlü arınamadık. Yanarım, buna yanarım." dedi. Önder Aksakal, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Gençlik Tiyatrosu'nda düzenlenen partisinin İzmir İl Başkanlığı Kongresinde, imkansızlıklara rağmen ellerini taşın altına koyarak 4 yıl önce partide göreve geldiklerini söyledi.

Bu durumda asla rahatsızlık duymadıklarını aktaran Aksakal, "Partimizin bundan 34 yıl öncesinde ve devamında olduğu gibi bugün de yani Ecevit'in genel başkanlık yaptığı süreler de dahil olmak üzere, benden önceki genel başkanlarımızın dönemlerinde de ve nihayet benim görev dönemimde de içimizdeki CHP sevicilerinden bir türlü arınamadık. Yanarım, buna yanarım. Bu nasıl bir ruh halidir, nasıl bir kişilik denklemidir, nasıl bir tıynettir anlayabilmek mümkün değil." ifadelerini kullandı. Aksakal, partide sürekli bir yenilik arayışı varmış, kargaşa varmış şeklindeki yaklaşımların da seçmenleri kararsız kalma noktasına esir ettiğini söyledi. Türkiye'nin geleceği için emek veren insanların partide her türlü göreve layık olduğunu, bunu kimsenin engelleyemeyeceğini kaydeden Aksakal, şöyle konuştu:

"Geçen 4 yıl içinde aman ileride bizim önümüze geçer düşüncesiyle asla partiden uzaklaştırmadık. Çok eleştireler aldık. Haksız eleştiriler de, haklı eleştiriler de oldu. Anlayamadığımız husus şu; partinin kapısından yıllarca girmemiş, partiyle Ecevit gittikten sonra ilişkilerini koparmış, Zeki Sezer genel başkanımızın partiden ayrılmasıyla partiyle arasına mesafe koymuş, hiçbir görev almamış, hiçbir seçimde aday olmamış, partinin hiçbir toplantısına katılmamış, kendi bağlı bulunduğu ilçenin kongresine dahi katılmamış insanlar, hatta bir adım daha gidelim, partiye üye olmamış adamlar bu partiyle genel başkan olmak için orta yerde gerdan kırıyor. Bu ayıp değil mi? Bu siyaseten ahlak dışı bir davranış değil mi? Emek vermeden yemek var mı? Dünyanın hiçbir yaşam alanında, hiçbir aşamasında böyle bir şeyi kimse makul göremez."

Barış Pınarı Harekatı

Önder Aksakal, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşenler için başsağlığı dilerken, Türk Silahlı Kuvvetlerine üstün başarılar diledi. Harekat konusunda kara propagandaya izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Aksakal, "ABD tarafından üzerimize yıkılmak istenen IŞID belasından da uzak durulmalıdır." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerinin ardından bölgede yapılacak seçimlerle demokratik yönetimler oluşturulması gerektiğini savunan Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüz dünyasında güçlü olan haklıdır anlayışının geçmiş yıllara nazaran bugün daha bir egemen olması karşısında sorunu kaynağında çözmenin stratejik zorunluluğu dikkate alınarak Türkiye'nin bu harekatla eş zamanlı olarak mevcut Suriye yönetimiyle de resmi siyasal ilişkiyi gecikmeden kurması, bu suretle Amerika karşısında harekat sahasını genişletmesinin önemi kendini ağırlıklı olarak hissettirmektedir."

Aksakal, yurttaşların tümünün terör olaylarına karşı uyanık olmaları gerektiğini belirterek "DSP'nin 2002 yılında iktidardan ve TBMM'den uzaklaştırılmasının gerekçesi artık tüm toplum kesimleri tarafından iyice anlaşılmış olmalıdır." dedi. Tek liste halinde gidilen kongrede, Ramazan Solmaz yeniden başkanlığa seçildi.