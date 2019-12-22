CHP Söke İlçe Başkanlığına Ali Kemal Özcan yeniden seçildi

CHP Söke İlçe Kongresi'nde Ali Kemal Özcan, güven tazeledi.

CHP Söke İlçe Olağan Kongresi, Saray Düğün Salonu'nda yapıldı. Divan Başkanlığını CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun yaptığı genel kurulda, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ile çevre ilçelerin ilçe başkanları ve partililer katıldı. İki liste halinde gidilen seçimde Ali Kemal Özcan, 235 oy alırken, Adalet Çopur 29 oyda kaldı. Seçimde bir oy da geçersiz sayıldı.