CHP yönetimi militan bir anlayış içerisinde

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eskiden CHP yönetiminin militan bir anlayış içerisinde olduğunu belirterek, “Onlardan değilseniz, onları desteklemiyorsanız belediye meclis üyesi yapmazlar sizi. Bu kafayla giderlerse partiyi baraja taktırırlar. Bundan da hiç kuşkum yok" dedi.

Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce, Ankara'da evinin yakınında parkta yürürken DHA'nın sorularını cevapladı. Türkiye'de pandemi nedeniyle zor bir dönem yaşandığını, işletmelerin kapalı olduğunu, insanların zor durumda olduklarını belirterek, "Böyle bir ortamda muhalefetin bangır bangır olması lazım, bütün sokakları, caddeleri, medyayı ayağa kaldırması lazım muhalefetin. Ne yazık ki muhalefet kendi derdine düşmüş. İnsanlar aç, muhalefet belediyelerdeki yolsuzluklarla, partideki tacizlerle gündeme geliyor; buna üzülüyorum, hatta utanıyorum; böyle bir ortamda muhalefetin insanlara bir umut olması lazım, umutları yeniden yeşertmesi lazım, umut aşılaması lazım. Bunların hiçbirisi olmuyor. 2002’de bu millet ne yaptıysa ben bunun aynısını yeniden yapacağını düşünüyorum. İktidarını, muhalefetini hepsini birlikte göndereceğine inanıyorum. Onun için biz her siyasi partiden destek görüyoruz. Ve kısa süre içerisinde de bunu gerçekleştireceğiz zaten" dedi.

Partiyi baraja taktırırlar

İnce, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün cinsel taciz, CHP Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmaları ile ilgili şöyle konuştu:

"Ben bu partiye 40 yılımı verdim. Çok üzülüyorum. CHP yönetimini basiretsizlik içerisinde görüyorum. Yani durumu yönetemiyorlar. Zamana bırakıyorlar. Yani 'Bırakın soğusun, çürüsün'; ama bu olay çürüsün diye beklerken partiyi çürütüyorlar; bu tür olaylarda anında neşter atmak lazım. Menemen Belediye Başkanı, 20 yıldır belediye başkanıydı. Aday yapmadınız. Niye? Muhalif diye. İşte yerine getirdiniz, rezil oldunuz. Oysa geçmişte eski belediye başkanı Tahir Şahin hiç unutmuyorum Deniz Baykal döneminde genel merkezin kapısına gelip kırmızı kart göstermişti. Sonra 2009 yılında adaylık söz konusu olduğunda Genel Merkezi o kadar sert eleştiren Tahir Şahin’i yeniden aday yapmıştı CHP yönetimi. Sağduyu vardı partide. Kazanmaya bakıyorlardı; oysa şimdi bir militan anlayış içerisinde CHP yönetimi. Onlardan değilseniz, onları desteklemiyorsanız belediye meclis üyesi yapmazlar sizi. Bu kafayla giderlerse partiyi baraja taktırırlar. Bundan da hiç kuşkum yok."