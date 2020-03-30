CHP’Lİ Arslan'dan AKP'li Kaya'ya tepki

Dünya ve Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve iki aylık bir sürede tüm dünyayı saran koronavirüsünün hayatı felç ettiğini, ülke ekonomilerine ve sosyal yaşama büyük darbe vurduğunu belirten Ednan Arslan, bu zor dönemin toplumsal dayanışma ve birlikle aşılacağını belirtti.

Açıklamasını, “Bu zor günler ancak birlik ve beraberlikle ve toplumsal dayanışmayla aşılır. İktidar bu dönemde toplumun her kesimine, tüm partilere kulak vermelidir. Her yapıcı öneri çözümün bir parçasıdır. Böylesi bir dönemde İzmir AKP Milletvekili Atilla Kaya’nın talihsiz açıklamaları basınımızda yer almıştır. Sayın Kaya yine bildik siyaset üslubuyla CHP milletvekilleri ve CHP’li Belediyeleri hedefine koymuştur, eleştirilerinin yanıtını İzmirliler verecektir” sözleriyle sürdürdü.

Virüs üzerinden siyaset yapılmaz

Kanal İstanbul ihalesini de eleştiren Arslan açıklamasında şu görülere yer verdi: “İnsanlar can derdinde, geçim derdinde, iktidar Kanal İstanbul ihalesi telaşında. Hükümet bir önlem paketi açıkladı, içinde ne esnaf var ne işçi. Sayın Kaya canla başla çalışan CHP milletvekillerine ve belediye başkanlarına saldıracağına biraz da bu işlere kafa yorsun. Koronavirüs üzerinden bu türden söylemleri doğru bulmuyorum. Siyasi polemik yapmaksızın, hep beraber nasıl önlem alabiliriz bunu düşünmeliyiz. Koronovirüs siyaset malzemesi yapılamaz, bunu doğru bulmuyorum.

Almanya 410 bin, TÜRKİYE 55 bin 464

Bizler sürekli olarak alınması gereken önlemleri dile getiriyoruz. Israrla dile getirmeye de devam edeceğiz. İtalya’nın, Fransa’nın, İngiltere’nin, İran’ın karşılaştığı tablo ortadadır. Bu tablonun en büyük sorumlusu koronovirüs tehdidini önemsemeyip gerekli tedbirleri almayan iktidarlardır. Çin, Güney Kore, Almanya ve Singapur gibi olumlu örneklerde var. Bu ülkeler ne yapmış, çok sayıda test ve etkin izolasyon. Hükümeti yaygın test yapmaya ve insanların evde kalması için etkin önlemler almaya çağırıyoruz. Almanya 410 binin üzerinde test yapmış, günlük 200 bin test hedefliyorlar. Çin’in test sayısı 320 bin, Güney Kore 286 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 125 bin, Rusya ise 116 bin test sayısına ulaşmış. Bunlar 3-4 gün öncenin verileri. Peki bizde test sayısı ne? 55 bin 464, bu sayıyı artırmak gerektiğini ifade etmenin neresi yanlış. Sayın milletvekili fuzuli işlerle uğraşmayı bırakıp test sayısında bu ülkeleri nasıl yakalarız bu konuda düşünce üretsin. Bizleri sorgulayacağına internette yandaşların elinde oyuncak olan ticareti yapılan kitleri sorgulasın.