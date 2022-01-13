CHP’li Bakan: ALOSBİ neden engelleniyor?

Haber Ekspres'in gündeme getirdiği MHP’li Aliağa Belediyesi ile DEÜ iş birliğinde kaba inşaatı halen devam eden Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ne ALOSBİ yönetiminin 12 milyon TL bağışta bulunmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın onay vermemesini CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, TBMM gündemine taşıdı. ALOSBİ’nin bağışının neden engellendiğini soran CHP’li Bakan, “Cumhur ittifakının da Varank’ın da verecek bir yanıtı olmalı diye düşünüyoruz ve açıklama bekliyoruz” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ - Haber Ekspres’in gündeme getirdiği Milliyetçi Hareket Partili Serkan Acar’ın belediye başkanı olduğu Aliağa Belediyesi ile AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın rektörü olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) iş birliğinde Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nde inşaatı devam eden Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ne ALOSBİ yönetiminin 12 milyon TL bağışta bulunmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, onay vermemesini Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) gündemine taşıdı.

ALOSBİ’nin bağışı neden engellendi?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanıtlaması isteğiyle soru önergesini Meclis Başkanlığı'na sunan Bakan, konuya ilişkin “Yanlış yer seçimiyle başlayan meslek hastanesi süreci hukuk tanımaz belediye başkanının öncülüğünde ilerliyor. Oysa bu yatırımı Sağlık Bakanlığı yapmalıydı. Bakanlığın yapması gereken bir yatırıma yerel yönetimin kaynakları aktarılıyor. O da hukuk yok sayılarak ilerliyor. Buna rağmen yine de öngörülen sürede tamamlanamıyor. Aliağa’ya bir meslek hastanesi şarttı evet, ancak biz bu bölgenin bu hastaneye duyduğu ihtiyacı üzülerek sorguluyoruz. Aliağa’da yaşayan ve çalışan insanların yakalandığı hastalıklara dikkat çekiyoruz. Diğer yandan her şeye rağmen başlayan bir kamusal yatırım söz konusu ve bizim devlet anlayışımız bu kamusal yatırımın tamamlanması gerektiği yönünde. Neticede başta işçiler olmak üzere bu bölgenin ihtiyacını karşılayacak bu önemli hizmet, desteklenmeli. Ancak, başta Aliağalılar olmak üzere kamuoyunun bilmesi gereken de bir konu var; bu hastaneye destek vermek isteyen ve bunun için 12 milyon TL’lik bağış yapmak üzere MHP’li Aliağa Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile protokol imzalayan ALOSBİ’nin Mustafa Varank tarafından neden engellendiğidir. Cumhur ittifakının da Varank’ın da verecek bir yanıtı olmalı diye düşünüyoruz ve açıklama bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

12 milyonluk bağış TBMM gündeminde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanıtlaması isteğiyle soru önergesini Meclis Başkanlığı'na sunan İzmir Milletvekili Murat Bakan, yazılı önergede şu ifadelere yer verdi:

“İzmir’in Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi’nde Aliağa Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde inşaatı devam eden Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ne Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) tarafından yapılmak istenen 12 milyon TL’lik bağışın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından onay verilmediği ifade edilmektedir. Eylül 2020’de İzmir’in ilk Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin yapımı için Dokuz Eylül Üniversitesi, Aliağa Belediyesi ve Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) arasında protokol imzalanmıştır. Protokole göre, hastanenin 2021 yılının haziran ayında bitirilmesi, 2022 yılının ilk yarısında hizmete açılması ve ALOSBİ yönetiminin de 12 milyon TL bağışta bulunarak hastane için önemli bir kaynak sağlaması öngörülmekteydi. Ancak Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrol ve koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2022 yılına gelinmesine rağmen üç bloktan oluşan projede kaba inşaat çalışmaları tamamlanamamış ve hala devam etmektedir.

Önergede ALOSBİ Başkanı Tezcan’ın sözleri de yer aldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2021 Aralık ayı meclisinde üyelerin bilgi istemesine yönelik konuyla ilgili açıklama yapan ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Aliağa Belediye Başkanı meslek hastalıkları için bizden yardım talebinde bulunmuştu. Biz de bu talebi onayladık. Fakat Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bu bağışı onaylamadı. Bağışı onaylamadığı için de aktarımı gerçekleştiremedik. Sayın bakana sözlü olarak meslek hastalıkları hastanesinin çok önemli bir hastane olduğunu, bölgeye katkı sağlayacağını ifade etmemize rağmen bazı sebeplerden dolayı onay veremeyeceğini o konuda da fazla ısrarcı olmamamızı söyledi” ifadelerini kullanmıştır.

Bakan Varank’a üç soru

Buna göre; Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin yapımı için gerçekleştirdikleri meclis toplantısında müteşebbislerin de kabulüyle12 milyon TL’lik bir bağışta bulunmak istemiştir. ALOSBİ’nin bağışta bulunacağı Aliağa Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte imzalanan protokolde belirtilmiştir. Hastane için çok önemli bir kaynak olan bu bağışa tarafınızca onay verilmediği ifade edilmektedir. Bu doğru mudur? Doğruysa nedeni nedir? Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin Haziran 2021’de bitirilmesi, 2022’nin ilk yarısında ise hizmete açılması hedefleniyordu. Ancak kaba inşaat çalışmaları hala devam etmektedir. Projenin hedeflenen sürede tamamlanamamasının sebebi nedir? Proje için yapılan protokol kapsamında kamusal niteliği de olan ALOSBİ’nin bulunmak istediği bağışın tarafınızca onaylamaması inşaattaki gecikmenin nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Buna dair açıklamanız nedir?”