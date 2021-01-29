CHP’li Sertel İzmir’de kapanan dükkanları görüntüledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Kordon ve ikinci Kordon’da kapanan dükkanları görüntüledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Bazı dostlar, diyorlar ki dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor. Kapanan falan yok. Her şey ortada. Birileri buralardan nemalanmak istiyor" sözleri üzerine İzmir’de kapanan işyerlerini gezen Atila Sertel, “Sayın Cumhurbaşkanı kapanan dükkan yok diyor ama durum ortada. Saraydan bakınca dükkanlar açık, her yer güzel, herkes iyi ama gerçekler öyle değil” dedi.

İZMİR’DE 4 BİN 972, TÜRKİYE’DE 99 BİN 588

Bir dönem hava parası ile devredilen birçok dükkanın ekonomik koşullardan dolayı kapanmak zorunda kaldığını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 2020 yılında İzmir Esnaf Odası’na kayıtlı 4 bin 972 işyerinin kapandığını açıkladı. 2020 yılında Türkiye genelinde 99 bin 588 esnafın kepenk kapattığını dile getiren Sertel, şöyle devam etti:

SARAYIN GERÇEKLERİ TÜRKİYE’NİN GERÇEKLERİ

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kapanan dükkan yok’ sözleri üzerine İzmir Kordon ve İkinci Kordon’da kısa bir gezinti yaptım. Karşılaştığımız manzara içler acısı. Bir dönem oturacak yer dahi yer bulunamayan mekanlar bugün terk edilmiş bir görüntü içinde. Pandemiden dolayı kapalı olan mekanların yanı sıra çok sayıda ünlü işletme işyerlerini tamamen kapatmış. Kimi dükkanın camına icra tebligatları yapıştırılmış. Mağazaların camları kiralık, satılık ilanları ile kaplanmış. Özellikle Kordon’da boş dükkan bulmak imkansızdı. Buralarda dükkan boşaltılmaz hava parası ile devredilir veya satılırdı. Şimdi ise boş dükkanlar öylece bekliyor. Saray’dan bakınca her şey güllük gülistanlık gelebilir ancak sokaklar öyle değil. Sarayın gerçekleri ile Türkiye’nin gerçekleri örtüşmüyor. Esnaf mutsuz, ümitsiz. Bir tarafta dükkanını tamamen kapatanlar diğer tarafta yasakların gevşetilerek işyerlerinin açılacağı güne kadar direnmeye çalışanlar var. Türkiye’nin gerçekleri budur.”