CHP’li Serter’den Kemeraltı çıkarması: Esnaf kan ağlıyor!

“Tepeden tırnağa Kemeraltı Esnaf Kucaklaşması” adı altında Kemeraltı esnafını ziyaret eden ve ekonominin nabzını tutan CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, esnafın kan ağladığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, Kemeraltı’nda esnaf ile bir araya geldi. “Tepeden tırnağa Kemeraltı Esnaf kucaklaşması” adı altında Kemeraltı’nda ziyaret gerçekleştiren Serter, esnafın nabzını tuttu. Kemeraltı turu öncesi basın mensuplara bir araya gelen Serter, esnafın yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Esnaf zor günler geçiriyor

Ekonomik olarak çok zor günlerden geçildiğini belirten Serter, “CHP Ekonomi Masası üyelerindenim. Hemen hemen 41 ile gittik, Ekobüs ile çeşitli noktalara uğruyor, esnafı ziyaret ediyoruz. En son Elazığ’da ciddi bir çalışma yaptık. Anadolu’da bir ışığın yandığını görmekteyiz; ancak iktidar çok uzak değil, çok da yakın değil. İyi bir çalışma yapıp halkımıza neler yapacağımızı anlatmalıyız. Genel başkanımızın Balıkesir Mitingi de çok güzel geçti. Bu süreç böyle sürecek. Haftaya Erzurum’dayız. Her hafta salı günü yaptığımız meclis toplantılarımıza meclis kapalı olduğu için her hafta ayrı bir şehirde gerçekleştireceğiz. İktidara gittiğimiz bu yolda Türkiye’nin sorunlarını tek tek ele alıyoruz. TÜİK’in verilerine göre resmi enflasyon yüzde 79 ama hepimiz aile geçindiriyor, Kemeraltı’nda alışveriş yapıyor, çocuklarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu rakam maalesef ki yüzde 79 değil, yüzde 89’a dayanan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Paramız pul olmuş durumda. ‘Günaydın’ haberi gibi doların yükseldiğini her sabah öğreniyoruz. Bu herkesi etkileyen bir pozisyonda. Bugün yeni doğan bir bebek 25 bin lira kredi faiz borcu ile doğuyor. Böyle bir Türkiye’yi düşünmek bile istemiyoruz. Maalesef ki 20 yıllık AKP iktidarının getirdiği nokta bu, son çırpınışlarını yapıyorlar. Geçen sene asgari ücretle 325 dolar alıyorduk, sonra yılbaşında 4 bin 253 liraya asgari ücret çıktı. Alım gücü düştükçe maaşların artmasının hiçbir anlamı yok. Gevrek geçen sene iki liraydı şimdi beş lira. Havra Sokağı esnafını dolaştım, hepsi kan ağlıyor. En orta derecedeki bir tereyağının fiyatı 110 lira. Maalesef hakikaten zor günler geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel programlarımız var”

İktidar vaatlerini de dile getiren Serter, “Hem parti olarak hem de Ekonomi Masası olarak çok güzel programlarımız var. Türkiye bir tarım ülkesi, bunu kimse inkâr edemez. Öncelikle tarıma, hayvancılığa ve denizciliğe sahip çıkacağız. 8 bin 33 deniz sınırımız var ama bütün şehirlerimiz denize sırtına dönmüş durumda. İzmir’de oturup deniz görmemiş çok insan var. Deniz verimlilik demek, balık demek, spor demek, ekonomi, liman, ticaret demek. Her şey denizlerde bitiyor. Kaldı ki bu kadar uzun bir kıyı şeridine sahip olup denizlerden faydalanmamak olmaz. Ülkemizde denizcilik bakanlığı kalmadı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağladılar. Seçimi aldığımızda ülkeye güven hasıl olacak. Şu anda bütün komşularımıza düşman gibiyiz, tek bir masaya oturamıyoruz. Geçen hafta oturdular ama masada sanki turşu satılıyor, inanılmaz kötü bir enerji verdiler. 24 saat mutluluk serüveni yaşandı ama sonra duyduk ki Rusya Odessa’ya bombaları bırakmış; bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Öyle bir duruma geldik ki Katar’dan, Birleşik Arap Emirlikleri’nden para almak için adeta topraklarımızı satıyoruz. Şu anda gizli bir kapitülasyon yaşıyor Türkiye. 100’üncü yılında Cumhuriyeti bizler taçlandıracağız. 84 milyonla birlikte Atatürk Cumhuriyeti’ne yakışan bir parlamenter düzeni getirmek için çalışacağız. Sabah akşam çalışmak mecburiyetindeyiz. Sonuç almaya az kaldı. Bundan sonraki süreçte de bu mücadele seçime kadar devam edecekler. Erken seçime de baskın seçime de hazırız. Soruyorlar, ‘Sizin Cumhurbaşkanınız kim?’ diye; her parti kendi liderini Cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Bizler de Genel başkanımızı 13’üncü Cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalarımızı yürüteceğiz” diye konuştu.