CHP’li Sındır: “AKP İzmir’deki sözde hedeflerinin yanına bile yaklaşamadı”

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, TBMM’de düzenlediği basın açıklaması ile 2011 yılında AKP iktidarı tarafından 35 İzmir 35 Proje kapsamında verilen sözleri mercek altına aldı, verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.

Basın açıklamasında rakamlarla konuşan Sındır, “Sayın Sürekli lay lay lom projeler arıyorsanız siz önce 35 İzmir 35 Projenize bir bakın. 2011’de AKP’nin Merkezi Yönetim olarak İzmir’e verdiği sözlerin bırakın tutmasını yanına bile yaklaşamadılar. 2023’e geldik ve yine genel seçime gidiyoruz. Yine ne yalan sözler, ne vaatler, ne yalan-talanlar ortaya koyacaklar, hep beraber göreceğiz” dedi.

“AYNAYA BAKIN!”

Sındır, “Sayın Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Tunç Soyer’e yönelik nezaket ve ciddiyetten uzak eleştirilerde bulunmuş. İzmir Büyükşehir Belediyemizin 14 milyar lira dış borcu olduğunu eleştiri olarak ifade etmiş. Sadece 2021 yılında Türkiye’nin dış ticaret açığını 1 trilyon 202 milyar liraya, cari işlemler açığını bir yılda 818 milyar liraya çıkaran söylüyor bunları. Memleketin dış borç stoğunu 8 trilyon liranın üzerine çıkaran iktidar önce aynaya bir baksın. Bu eleştirilerine verilecek tek cevap “hadi oradan sen de” dedi.

“İKTİDAR İZMİR’E KARŞI UMURSAMAZ BİR TAVIR İÇERİSİNDE”

AKP iktidarına ve onun İzmir’deki temsilcilerine yönelik eleştirilerini sürdüren, İzmir’in yaşadığı sorunlara ilişkin verdiği soru önergelerine iktidar tarafından genel geçer, gayri ciddi cevaplar verildiğini ifade eden Sındır, “İktidar İzmir’e karşı umursamaz bir tavır içerisinde. AKP, 2011 yılı genel seçimleri öncesinde dönemin Ulaştırma Bakanı İzmir milletvekili adayı Binali Yıldırım öncülüğünde, merkezi yönetim olarak 35 İzmir 35 Proje adı altında bol kepçe sözler verdiler. AKP İzmir İl Başkanı Sn.Kerem Ali Sürekli, geçen gün düzenledikleri toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn.Tunç Soyer’i eleştirmeye çalışırken, siyasetin nezaket dilinden ve ciddiyetten uzak bir üslupla İzmir Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmaları ‘lay lay lom’, ‘börtü böcek’ gibi yakıştırmalarla hafife almaya çalışmış. Sayın Sürekli lay lay lom projeler arıyorsanız 35 İzmir 35 Projenize bakın. Daha doğrusu verdiğiniz ama tutmadığınız sözlerinize, vaadlerinize bakın” dedi.

“İKTİDAR VERDİĞİ HİÇBİR SÖZÜ TUTAMADI”

AKP iktidarının geçmiş yıllarda ortaya koyduğu 2023 yılına ilişkin hedeflerini hatırlatan ve bugün gelinen noktada Türkiye’nin o hedeflerden çok uzakta olduğunu ifade eden Sındır, “İktidar 2023’te Gayri Safi Yurtiçi Hasılayı 2 trilyon dolar olacağını, kişi başı da gayri safi hasılanın ise 25 bin dolara ulaşacağını, ihracatımızın 500 milyar dolara erişeceğini, otoyol uzunluğumuzun 7 bin 500 km’yi geçeceğini, demir yollarımızın 22 bin kilometre, yüksek hızlı tren hattının ise 10 bin kilometreye ulaşacağını söylüyordu. Ne yazık ki bugün gayri safi milli hasıla 2 trilyon değil 850 milyar dolarda, kişi başına gelir 25 bin değil daha da gerileyerek ancak 9 bin 800 dolarda kaldı. İhracatımız 500 milyarı bırakın yarısını, 250 milyar doları, ancak buldu. Otoyol uzunluğumuz ise 7 bin 500 kilometre değil 3 bin 500 kilometreyi, demir yolu hat uzunluğumuz 22 bin kilometreyi değil 12 bin 800 kilometreyi ancak buldu. Yüksek hızlı tren de 10 bin km değil 1052 kilometreyi geçmedi bile. Bunların hepsi resmi veriler. İktidar verdiği hiçbir sözü tutmadı, yanına bile haklaşamadı” dedi.

“NE VAATLER NE YALANLAR NE TALANLAR ORTAYA KOYACAKLAR”

Sözlerine AKP iktidarının İzmir’e ilişkin verdiği sözleri de hatırlatarak devam eden Sındır, “35 İzmir 35 Projelerini belirlediklerinde Türkiye’de kişi başına gayrisafi hasıla 12 bin 300 dolardı bunu İzmir’de 32 bine çıkaracağız dediler. Maalesef bugün İzmir’de bu rakam 11 bin 668 dolar. İhracatta 2011 yılında İzmir’in resmi rakamları 17 Milyar dolardı, bunu 100 milyar dolara çıkaracağız dediler, bugün gelinen noktada İzmir’in ihracat rakamları 13, 14 milyarı geçemiyor. Sayın Sürekli, 100 nerede 14 nerede? Otoyol kilometre uzunluğu İzmir’de 230’muş, 2000’e çıkarmak istemişler bugün sadece 355 kilometrede. Yüksek hızlı trenini 1000 kilometreye çıkaracağız dediler, şu anda İzmir’e yüksek hızlı trenle gidersiniz belki ama hızlı tren sizi İzmir’e değil anca öbür tarafa ulaştırır. Havayolunda 7 Milyon 500 Bin olan yolcu kapasitesini 40 Milyona çıkaracağız dediler bugün 9 Milyon 800 bin kişiye ulaşabilmişler. Raylı sistem toplu yolcu taşıma 90 kilometreymiş, bunu 270 kilometre yapacağız demişler İzmir’de bugün raylı sistem toplu yolcu taşıma 170 kilometrede. Bu da tamamen İzmir Büyükşehir Belediyemizin yaptığı raylı sistem, hafif raylı sistem, tramvay ve benzeri ulaşım imkânlarıyla oldu. İzmir liman kapasitesi konteyner sayısı olarak bir milyondu, 13 milyona çıkaracağız dediler bugün 2 Milyon 600 binde kaldılar. AKP İzmir’deki hedeflerin yanına bile yaklaşamadı. 2011’de AKP İzmir’e bu vaatleri verdi şu an 2023’deyiz ve yine bir genel seçime gidiyoruz. Bakalım yine ne vaatler ne yalanlar ne talanlar ortaya koyacaklar” dedi.