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CHP’li Taşkın temposunu artırdı

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için geri sayım devam ederken siyasetçilerin çalışmaları da  devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Prof.Dr. Yüksel Taşkın da seçim bölgesinde hız kesmeden çalışıyor

CHP’li Taşkın temposunu artırdı
12 Mayıs 2023 Cuma 15:56

Aydınlılar Derneği'nin düzenlediği kahvaltıya katılan Yüksel Taşkın daha sonra Buca Engelliler Derneği, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu,  Ege Genç İş İnsanları Derneği, Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ve Buca Selanik ve Balkan Muhacirleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Engelliler Haftası kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İnciraltı'nda düzenlenen Engelsiz İzmir etkinliklerine de katılan Taşkın engelliler ve aileleriyle sohbet etti.

Ortak akıl vurgusu

Yerel yönetimlerde engelliler ile ilgili uyguladıkları başarılı projeleri hatırlatan Prof.Dr. Yüksel Taşkın, iktidara geldikleri andan itibaren bu projeleri büyüterek Turkiye'ye yayacaklarını söyledi. Taşkın ayrıca hayata geçirecekleri projeleri engellilere ve engelli ailelerine rağmen değil, onlarla birlikte, ortak akılla oluşturacaklarını da sözlerine ekleri.

Brezilya ve ABD'de yaşanan iktidar değişikliklerini hatırlatarak 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 30 ülkede tek adam rejimlerinin seçimlerle değiştiğini söyleyen Taşkın, özellikle gençlerin bu değişikliklerde etkili olduğunun da altını çizdi. 14 Mayıs'ta da gençlere çok büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Prof.Dr. Yüksel Taşkın, gençlerin aktif siyasette daha fazla yer almalarının önünü açacaklarını da sözlerine ekledi.

Etiketler; #chp #yüksel taşkın
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