CHP’li Tekin: Türkiye bağırsaklarını temizlemeden yoksulluktan kurtulamaz

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, erken seçim çağrısında bulunarak “Siyaset, mafya, ticaret bu kadar iç içe girmiş bir ortamda yapılması gereken millet iradesine başvurup milletin yeni kararıyla Türkiye'yi yönetecek kadroların seçilmesi gerekiyor. Türkiye bağırsaklarını temizlemediği sürece bu ülkeyi yoksulluktan kurtarmak mümkün değil” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Partisinin çeşitli programlarına katılmak üzere İzmir’e gelen Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanlığı binasında CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’le birlikte basın toplantısı düzenleyen Tekin, AK Parti’ye yönelik eleştirilerde bulunarak Türkiye’de bir erken seçime ihtiyaç olduğunu söyledi.

106 bin insan intihar etti



Türkiye’nin 3 temel sıkıntısı olduğunu öne süren Tekin, “2001 yılında bu iktidar, partisinin tanıtımını yaparken 3 ilke üzerine inşa etti. ‘Yoksulluk kader olmayacak, yolsuzluğu bitireceğiz, yasaksız bir Türkiye yaratacağız’ demişlerdi. Yoksulluk için anlatacak bir şey yok hepimiz yaşıyoruz. 2003’den 2019’a kadar 106 bin insan hayatına son verdi. Bugün Anadolu’da ufak illerimizde baktığımızda; 5-6 ilimiz haritadan silinmiş oluyor. Hiç birimiz bir şey olmamış gibi yaşıyoruz. Bu intiharların yüzde 72’si ekonomik nedenlerden. Bugün ihale yasalarından tutun imar uygulamalarına kadar nereden bakarsanız bakın büyük bir yolsuzluk ile karşı karşıyayız. Yasakları hiç anlatmıyoruz. Sıradan bir insan, düşüncesini ifade ederken gözaltına alınıyor. Böyle bir ülkede siyaset yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Yolsuzluk varsa yoksulluk devam edecek

Türkiye’de bir erken seçime ihtiyaç olduğunu dile getiren ilk siyasetçi olduğunu ifade eden Tekin, “Anadolu coğrafyasını dolaşan 86 kilometre yol giden bir insanım. Ankara milletvekili değilim ama Ecevit'in başbakanlığı döneminde kasa atan insanları 6-7 kere ziyaret eden bir arkadaşınızım. Ogün bir tek kapalı dükkan yokken, bugün o dükkanların yarısı kapalı. Kapalı çarşıda dükkanlar kapanmış, iki insan intihar etmiş haber bile olmadı. Yazıktır, günahtır. İktidarın durumu sürdürülebilir bir durum değil. 21 milyon 800 bin icra dosyası var. 2001’de en büyük ekonomik krizi yaşadı. O zamanlar icra dosyası 7,5 milyondu. Şimdi 25 milyon icra dosyası var. Daha kaç canın intihar etmesini bekliyoruz? Siyaset, mafya, ticaret bu kadar iç içe girmiş bir ortamda yapılması gereken millet iradesine başvurup milletin yeni kararıyla Türkiye'yi yönetecek kadroların seçilmesi gerekiyor. Türkiye bağırsaklarının temizlemediği sürece bu ülkeyi yoksulluktan kurtarmak mümkün değil. Bir ülkede yolsuzluk varsa yoksulluk kader olmaya devam edecektir. Yoksulluğu bitirmek istiyorsanız yolsuzluğu bitirmek zorundasınız” şeklinde konuştu.

Sormazsak hesap veremeyiz

CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” söylemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Tekin, “90 milyon vatandaşımız vergi mükellefidir. Bu vergilerle toplanan paranın nasıl işlem gördüğünü bilmek her vatandaşın hakkıdır. Ödediğiniz vergilerin hesabını sorabiliyorsanız o ülkede demokrasi vardır. Soramıyorsanız demokrasi yoktur. Naci Ağbal’ın görevden alındığı akşam piyasalar kapanırken dolar 7.18’di. Gece görevden alındıktan sonra dolar 8.40 oldu. Aradaki fark ne? Naci Ağbal'ın görev yaptığı süreçte son 30 güne baktığımızda en fazla günlük en fazla işlem 50 milyon dolar; Naci Ağbal alınmadan önce 1 milyar dolar işlem oluyor. Bu 1 milyar doları alıp satan 122 milyon doların cebine giren kişiyi soramazsak biz Allah katında hesap veremeyiz” dedi. İşte Türk olarak gurur duyacağınız türk ifşa videolarını burada keyifle izleyebilirsiniz.

Alavereler dalavereler yakışmıyor

Torbalı seçiminin yargıya taşınması hakkında da açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, “Ortada seçimi tekrarlayacak bir durum yok. Sayın Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Meclis’te çoğunluğu yoktu ama bütün bunlara rağmen İstanbul’la ilgili genel bütün kararlara oy birliği ile el kaldırdılar. Borçlanmak için getirilen hiçbir maddeye ret vermediler. Bir oyla da kazanabilirsiniz de, bir oyla da kaybedebilirsiniz. Milletin oyunu alamadığı yerleri gasp etmeye çalışıyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Alavereler dalavereler Türkiye tablosunda yakışmıyor. Yargı yoluyla alınmaya çalışırsa bunun faturası ağır olur. Sandık geldiğinde herkes cevabını alacaktır. Torbalı’da bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bir sorun olursa kumpas var demektir” diye konuştu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı hazır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddialar hakkındaki soru üzerine konuşan Tekin, “CHP şu anda Millet İttifakı’nın lokomotif partisidir. 2018 yılından itibaren tüm bu süreci yürüttü, ciddi sorumluluğu var. Bu sorumluluktan dolayı 1 yıl önce de ifade ettim; CHP eğer önümüzdeki süreçte 2018’de olduğu gibi her partinin kendi adayını gösterme düşüncesi hakim olursa CHP’nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Ama onu söyleyemem. Onu söyleyecek makam genel başkanımızdır. Ama kişisel düşüncemi sorarsanız; Millet İttifakının ittifakla, birinci turda uzlaşarak bir adayla çıkmalarının talep ederim. Ama herkese saygı duyarız. Sonuç itibariyle Millet İttifakı partileri çok yoğun. Önümüzdeki süreçte 8,9 partiyi bulabilir. Tüm bu partilerin düşüncesini almadan bir şey söylemek mümkün değil. Ancak her parti kendi adayını çıkarırsa CHP’nin sorunu yok” diye konuştu.

“Uluslararası itibarımız yerle bir olmuş durumda”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise “Ülkemiz bir süredir ne yazık ki AKP iktidarın beceriksiz yönetimi, liyakatsiz yöneticileri ve bazı bakanlarının, devlet adabına yakışmayan tavırları doğrultusunda her gün yeni bir skandalla savruluyor. İktidarın devamı için kurulan ittifaklar mafyalar çetelerle ve talan edilmiş bir hazine AKP iktidarını bu millete reva görüldüğü bir hale geldi. Esnaf tükenmiş durumda, inanlar yoksulluk yalnız bırakılmış. Her hafta bir ilimizde ekonomik kriz nedeniyle intihar haberleri geliyor. Uluslararası itibarımız yerle bir olmuş durumda. Ülkenin gerçeklerine gözünü kulağını kapamış durumda. Milletimize reva görülen bu kabul edilemez duruma isyan ediyoruz. Genel Başkanlarımızdan tüm örgütlerimize kadar halkımızın dertlerini dinliyor, çözüm üretiyoruz” şeklinde konuştu.