CHP’li vekiller sahaya indi: “Türkiye’nin kaybedecek bir günü yok”

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’yi demokratik, üreterek zenginleşen ve hakça paylaşan bir düzene kavuşturacaklarını belirten CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Erken seçim, derhal seçim! Türkiye’nin kaybedecek bir günü yok” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir’de 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği saha çalışması öncesinde Türkiye’nin farklı illerinden gelen CHP’li 20 milletvekili ve İzmir Milletvekilleri CHP İzmir İl Başkanlığı binasında basın açıklamasında bulundu. İlçe ziyaretler öncesinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. 30 CHP’li milletvekilinin katılımıyla 2 gün sürecek olan saha çalışması kapsamında Aliağa, Menemen, Kınık, Bergama, Bayındır, Beydağ, Kiraz, Tire ilçelerinde CHP Heyeti vatandaşların talep ve sorunları dinleyecek.



8 ilçe 190 köye çıkarma



İzmir’in 8 ilçesini karış karış gezeceklerini belirten CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Ülkemizi ve halkımızı, içinde bulunduğumuz bu çok yönlü krizin pençesinden kurtarmak için CHP olarak, tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız. Halkımızla her fırsatta bir arada olmak, yaşadıklarını kendisinden dinlemek, çözümleri ortaklaşarak aramak ve İzmir’de yerelden büyütüyor olduğumuz nefes alanlarını Türkiye’ye buradan el birliğiyle duyurmak için buradayız. Her yerde halkımızla buluşuyoruz. Bugün de ülkemizin içinden geçtiği derin gıda krizi, derin tarım krizi ile karşı karşıyayken tarımın, bereketin, üretimin, demokrasinin, özgürlüklerin çok güçlü olduğu kent İzmir’deyiz. Partili yol arkadaşlarımızla birlikte İzmir’in 8 ilçesinde çok yoğun bir saha çalışması yürüteceğiz. Kınık, Bergama, Aliağa, Menemen, Kiraz, Bayındır, Beydağ ve Tire ilçelerimizi karış karış gezeceğiz. Neredeyse 190 köye bizzat her birimiz gideceğiz, çiftçimizle halkımızla, üreticilerimizle bir araya geleceğiz. Tarımda, üretimde nelere ihtiyaç olduğunu konuşacağız, halkımızın sorunlarını dinleyeceğiz ama en önemlisi halkımızla birlikte bu sorunlara çözüm üreteceğiz ve iktidarımızda yapacaklarımızı birlikte oluşturacağız, anlatacağız ve onların taleplerini Türkiye gerçeğine dönüştürmek için omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. En önemlisi; yereldeki iktidar deneyimlerinden edindiğimiz tecrübeleri iktidar olduğumuzda bütün Türkiye’de uygulama vizyonumuzu da konuşma fırsatımızı yakalamış olacağız” dedi.



İktidar gerçekleri görmezden geliyor



Türkiye’nin çok yönlü krizin içerisinde olduğunu belirten Böke, açıklamalarının devamında ise şunları kaydetti: “Ekonomik buhran iliklerimize kadar işlemiş vaziyette, hayat pahalılığı günden günde artıyor, iktidar enflasyonu dizginlemek için gayret bile göstermiyor. Kurutulmuş mangolar, suyu sıkılmış ejder meyveleri eksik olmayan saray mutfağında yüzde 65 daha fazla mutfak masrafı yapılmış ve bunu biz vergilerimizle ödemişiz. Abur cuburla doldurulan sepete 1002 lira ödeyip, AKP Genel Başkanı utanmadan ‘fiyatlar uygun’ diyor. İktidar halkın yaşadığı gerçekleri, ağır enflasyon yükünü görmezden geliyor. Sorunu çözmek yerine algıyı yönetmeyi seçiyor, ama artık onu da artık yapamıyor. Çünkü herkes biliyor ki bugün yaşadığımız tüm sorunların kaynağında tek adam rejiminin bilerek ve isteyerek siyasi tercihlerle kurduğu düzen yatıyor.



Yeni bir hikaye yazmanın tam zamanı!



Çiftçi iflas ediyor, köyünü terk ediyor. Halk, temel tüketim ihtiyaçlarını dahi gideremiyor. CHP olarak bizler buna seyirci kalamayız. İşte bu nedenle burada İzmir’in vekilleri, Türkiye’nin 4 köşesinden tarımı bilen vekiller olarak bir arada, Türkiye’yi kalkındırmanın öyküsünü halkımızla birlikte yazmak için geldik. Biliyoruz ki Türkiye’de yeni bir hikaye yazmanın tam zamanı!



Sorunlar çözümsüz değil



İzmir’de, tarımın merkezindeyiz. Halkımızın sorunlarını dinleyeceğiz, çözüm üreteceğiz. Bu ağır koşullar karamsarlık yaratmamalı. Türkiye’nin hiçbir sorunu çözümsüz değil. Tercihleri farklı olan siyasi iktidarla, ranttan değil üretimden yandaşlıktan değil halktan yana, baskıdan değil demokrasiden yana olan yeni bir iktidarla, yani bizim iktidarımızla bu sorunlar çözülür. Bu tablo kader değil, değiştirmek mümkün.



Bu düzene son vereceğiz



Biz, iktidarımızda çiftçinin kullandığı mazottan vergi almayacağız, çiftçinin ürününün taban fiyatını belirleyeceğiz onu piyasaların hırçın ellerine bırakmayacağız, çiftçinin kanun gereği alması gereken tarımsal desteği mutlaka çiftçiye ödeyeceğiz. Çiftçilerimizin, tarım kredi kooperatiflerine, bankalara olan borçlarının faizlerini ilk 1 hafta içinde sileceğiz. Çiftçinin üretim araçlarını haczeden bu düzeni değiştirecek kanunu hemen çıkartacağız. Biz halkın iktidarında halkın ekonomisini kuracağız. Erken seçim, derhal seçim! Türkiye’nin kaybedecek bir günü yok. İlk seçimlerde, bu yağmacı baskıcı rantçı düzene son vereceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi; demokratik, üreterek zenginleşen ve hakça paylaşan bir düzene kavuşturacağız.”



“Refaha kavuşana kadar durmayacağız”



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise “İki günlük programımızın ana teması köy ziyaretleri. Çalışma yaptığımız ilçelerde kooperatifleri, odaları ziyaret edeceğiz, merkez mahallelerde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. AKP iktidarının başarısız, liyakatsiz, adaletsiz yönettiği ülkemizde ekonomik dar boğazı en çok hisseden çiftçilerimize yalnız olmadıklarını bir kez daha hissettirmek için yola çıkıyoruz. Aydınlık bir Türkiye, yeniden huzur ve refah içinde yaşamak, dostlarımızla birlikte kuracağımız CHP iktidarıyla mümkün. Bu tablo ülkemizin kaderi değil, siyasi iktidarın bir tercihidir. Ülkemize ve milletimiz reva görülen bu tablonun nasıl değişeceğini her mecrada paylaşıyoruz. Gündemi belirleyen, sorunlara çözüm üreten, kimsesizlerin kimsesi olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaorğlu, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve tüm örgütümüzle halkının yanında olan bir CHP var. Biz, yorulmak bilmeden yola çıkanlardanız, ülkemiz aydınlığa, adalete, refaha kavuşana kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.