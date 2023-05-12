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CHP’li Yücel: Haydi, ilk turda bitirelim bu işi

CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, sandık çağrısı yaptı. Yücel, “Seçimin demokrasinin, sevginin, barışın ve özgürlüğün zaferiyle sonuçlanması için haydi ilk turda bitirelim bu işi” dedi

CHP’li Yücel: Haydi, ilk turda bitirelim bu işi
12 Mayıs 2023 Cuma 16:52

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, geri sayımın başladığı seçimde tüm vatandaşların sandığa gitmesini ve demokratik hakkını kullanmasını istedi. 14 Mayıs’ın bir demokrasi şöleni halinde geçmesi için Millet İttifakı’nın elinden geleni yaptığına vurgu yapan CHP’li Yücel, Aliağa, Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Bayraklı’da vatandaşlarla, esnafla ve çeşitli derneklerde üyelerle bir araya geldiği toplantılarda yaptığı konuşmalarda, sandığa sahip çıkma ve oy kullanma çağrısı yaptı.

CHP’li Yücel, “Güvenli bir şekilde demokratik hakkınızı kullanmak için sandığa gidin. Oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir. Sandık güvenliğinden kuşkunuz olmasın. Sizler de sandıklara sahip çıkın. Başta gençleri ve tüm vatandaşlarımızı demokrasi şöleni için, 15 Mayıs’ta bahara uyanmak, yeni beyaz bir sayfa açmak, gençlerimiz ve çocuklarımızın geleceği için; hak, hukuk, adalet için sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum. Seçimin demokrasinin, sevginin, barışın ve özgürlüğün zaferiyle sonuçlanması için haydi ilk turda bitirelim bu işi” dedi.

"BU HARAMİLERİN DÜZENİNİ YOK EDECEĞİZ!"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin kritik bir öneme sahip olduğuna vurgu yapan Yücel, “Bu seçim tek adam rejimine son verip demokratik temsile geçeceğimiz bir seçim olacak. Anayasa değişikliği için Meclis’teki çoğunluğumuzun önemi büyük. Bu yüzden tekrarlıyoruz bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na, bir oy CHP’ye. Bu seçim Cumhuriyet devrim ve değerlerine sahip çıktığımız, aydınlık ile karanlığın, hak ile haksızlığın, emek ile hırsızlığın seçimi olacak. Refah ile yoksulluk arasında, özgürlükler ile baskılar arasında, haksızlıklar ile haklılık arasında, rant ile üretim arasında bir seçim yapacağız. Biz demokrasiden yana, hak ve hukuktan yana, refahın artmasından yana, üretimden yana tavır alacak ve yaşamak istediğimiz eşit, adil, barışçıl, özgür ve demokratik düzen için oy kullanacağız. Tek adamın ağzından çıkanların kanunlaştığı bu haramilerin düzenini yok edeceğiz. Birleşe birleşe kazanacak ve demokrasi seçimimizi yapacağız. Sana söz! Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı. 

Etiketler; #chp #izmir #deniz yücel
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