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CHP’li Yücel’den Kızılay Başkanına sert çıkış: İstifa etme! Seni görevden alacağız

CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, Kızılay’ın arsasını bağışladığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a sert tepki göstererek, “Seni bağımsız yargıya teslim edeceğiz. O koltukta 11 günün kaldı” dedi

CHP’li Yücel’den Kızılay Başkanına sert çıkış: İstifa etme! Seni görevden alacağız
03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:56

Seçim çalışmalarına Bergama ve köylerinde devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, üreticinin, köylünün hakkını alacağını ve kimsenin bu emek emek kazanılan kazancı, emeği, üretimi ziyan etmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Seçime günler kala İzmir’i bir uçtan bir uca gezerek vatandaşı dinlemeye devam eden CHP’li Yücel gündemi değerlendirerek deprem bölgesinde insanların hala çaresizlik içinde olduğunu hatırlattı. Diğer taraftan ise yolsuzluk ve çarpık düzenin sonuçlarının artık saklanamadığını ve ortaya saçıldığını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, 11 ili yıkan 6 Şubat tarihli depremin ardından Kızılay’ın çadır satmaktan, Melih Gökçek döneminde Ankara BAŞKENTGAZ şirketinden Kızılay aracılığıyla 8,5 milyon doları ABD New York'taki çocuk istismarlarıyla gündeme gelen Ensar Vakfına göndermeye kadar ‘kirli işlerine’ bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Yücel, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a sert tepki göstererek, “Seni bağımsız yargıya teslim edeceğiz. O koltukta 11 günün kaldı” dedi.

"HELALLEŞME YOK, HESAPLAŞMA VAR!"

CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, Kızılay’ın yeni bir skandala imza attığını, deprem zamanında çadır sattığını da hatırlatarak şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti'nden de eski, Hilal-i Ahmer'imizi, Kızılay'ımızı, deprem zamanında, çadır satarak, kan satarak her türlü kepazeliğin, talanın, rezaletin aracı haline getirenler, bir yandaşa Kızılay arsasını bağışlayarak yeni bir skandala imza atmıştır. Bunlarla helalleşme yok, hesaplaşma var. İstifa etme Kerem Kınık seni görevden de alacağız, bağımsız yargıya da teslim edeceğiz. O koltukta 11 günün kaldı.”

Etiketler; #chp #izmir #kızılay #Kerem Kınık
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