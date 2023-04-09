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Çıray'dan partisine yaylım ateşi: Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet

Çıray'dan partisine yaylım ateşi: Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet
09 Nisan 2023 Pazar 07:08

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, milletvekilliği adaylığından çekilmesinin ardından partisine yönelik eleştirilerde bulundu. Çıray, milletvekili aday adayları için yapılan temayül yoklamasının ayıplı ve usulsüz olduğunu öne sürdü. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Genel Başkan Meral Akşener’e gönderilen tutanağı paylaşan Çıray, "Temayül tasfiye aracı olmuştur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının belirlendiği 3 Mart sürecinde partisinin oylarının baraj altı kaldığını belirterek milletvekilliği adaylığından çekilmesinin ardında sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çıray, açıklamalarının ardından gelen tepkiler üzerine ise sabah saatlerinde mart ayında yapılan İYİ Parti Milletvekili Aday Adayları Eğilim Araştırması’nın sonuçlarını paylaşarak "Aytun Bey korktuğu için temayüle girmedi" yalanlarına karşı kaynağı açık anket. 27 bin kayıtlı üye arasından örneklem metodu ile hilesiz hurdasız sevenlerimin ezici çoğunluktaki olduğunu gösteren sonuç: Aytun Çıray: %65,7 Sonraki aday:%15,6” ifadelerini kullandı.



“TEMAYÜL TASFİYE ARACI OLMUŞTUR”
Ardı ardına paylaşımlarını sürdüren Çıray, milletvekili aday adayları için yapılan temayül yoklamasının tasfiye aracı olduğunu öne sürdü. Temayül yoklaması sonrası 3 Nisan tarihinde  İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Genel Başkan Meral Akşener’e gönderilen tutanağı paylaştı. Bezircilioğlu’nun ıslak imzasının bulunduğu tutanağın görsellerini yanı sıra Çıray, “Yanlış yorum yapılmaması için sadece bilgi: Yapılan ayıplı temayül yoklamasının usulsüz olduğunu gòsteren ve Genel Başkan'a iletilen, işleme alınmayan tutanak. Yani kazandı görülen kazanmamış. Temayül tasfiye aracı olmuştur.. Sözde temayül sağlıklı olsa... Liyakat seçilse dünya çapında saygın Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz ilk ikide olmalıydı. Ama açıklamamın konusu bu değil. Sabredin” ifadelerini kullandı.



“TEK ÇARE: HALK GÜCÜNDEN DESTEK ALMAK”
Çıray’ın bu paylaşımları sonrası bazı partili takipçiler tepki göstererek iktidara koz verdiğini öne sürdü. Bu eleştirilere de yanıt veren Çıray, “Niz değil, iktidara koz verenler yanlış işler yapanlardır. Ben mivdedim uyduruk temayülle tasfiye yapın, yumruklaşın.”, “O yazışmayı, usülsüzlükleri umursamayanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?”, “Meşru yollar tıkandı, çalışmıyor. Tek çare halk gücünden destek almak. Ama bu yüzden açıklama yapmadım. Sabredin”, “ Yani Tayyip Bey gibi, ‘Susun’ diyorsunuz. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet” paylaşımlarında bulundu.
 

Etiketler; #iyi parti #izmir #temayül #aytun çıray
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