Çocuklarımızı okula ulaştırın!

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması için soru önergesi verdi. Bergama’nın Kozak Yaylası köylerinde yaşayan çocukların okullarına ulaşım konusunda ücretsiz taşıma sisteminin dışına çıkarılmasına karşı sert tepki gösteren Serter, “Anayasayı çiğneyen, yok sayan bir Milli Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıyayız! Çocuklarımızın eğitimi deyince her konuya siyaset karıştıran bir anlayışa ne denir ki?” dedi.

Serter, Bergama'nın Kozak Yaylasına bağlı köylerinde yaşayan ilk ve ortaokul dönemindeki 170 öğrencinin dönem başından bu yana taşıma hizmetinden yararlanamıyor olmasını TBMM gündemine taşıdı. “Çocuklarımızı taşımıyorsunuz, bir de yemek konusunda mağduriyet yaratıyorsunuz. Buna bile bile hem çocukları hem de aileleri mağdur etmek denir” diyen Serter, şöyle konuştu: “aşıma yoluyla eğitime erişim” yönetmeliğinizi değiştiriyorsunuz, hem çocuklarımızın okullarına ulaşım konusunda ciddi anlamda mağdur ediyorsunuz, hatta toplumu ayırdığınız gibi resmen aldığınız bu ayrıştırıcı kararlarla çocuklarımızı da cezalandırıyorsunuz. Ayrıca, taşıma ihalesinin dışında bıraktığınız 16 köydeki çocukların yemek ihalelerini de yapmayarak çocuklarımızın ailelerine ayrıca maliyet yaratıyorsunuz. Soruyorum size, nerede sosyal devlet anlayışınız, nerede Anayasanın 42.maddesi? Bu madde der ki, hiç kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Sayın Bakan Selçuk’a sesleniyorum, her fırsatta çocuklarımızı siyasete alet etmekten vazgeçin, devlet eliyle sağlanan ücretsiz taşımadan mahrum bıraktığınız çocuklarımızı içinde bulundukları bu mağduriyetten acilen kurtarın, taşıma sorununu çözün ve çocuklarımıza temiz, hijyenik yemek ulaştırın.”

Köylüler mağdur ediliyor

Bergama’nın Kozak Yaylası’nın 16 köyünün sadece 3’ünde okul olduğunu da hatırlatan Serter, “Bu köylerdeki çocuklara daha da ayrıcalıklı bir hizmet uygulanması gerekirken, köylerinde tarımla, toprağıyla uğraşan köylüler her türlü zor koşula rağmen çocuklarının okula göndermeye çalışırken tam tersi çocukların ve ailelerinin mağdur ediliyor olmalarını anlamakta zorlanıyorum ”dedi.