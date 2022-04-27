YOLDA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ
YOLDA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ
0
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
0
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
0
DAVADA KARAR ÇIKTI!
DAVADA KARAR ÇIKTI!
0

Çok sayıda bakanlıkta görevden almalar ve yeni atamalar

Çok sayıda bakanlıkta görevden almalar ve yeni atamalar
27 Nisan 2022 Çarşamba 08:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım görevden alınırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 12 müfettiş atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrolörlüklerine; Harun Gürer, İsmail Halıcı, Semih Şahin ve Turgut Sayılır, Hazine Kontrolörlüğüne ise Fatih Yetişen getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliklerine 36 başmüfettiş, Vergi Müfettişliğine 9 müfettiş atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevden alındı, yerine Harun Fatsa getirildi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz görevden alındı. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ramazan Aşçı, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Türkmen, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Küçükali, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Yiğit, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erhan Baydur, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan Teltik, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Demir, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Polat ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hüseyin Burak Fettahoğlu atandı.

TİCARET BAKANLIĞINDA YAPILAN ATAMALAR

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürlüğüne Mehmet Azgın, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğüne Emre Orhan Öztelli, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Hakkı Karabölük, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Şatıroğlu, Strateji Geliştirme Başkanlığına Süleyman Alıcı, Ticaret Müfettişliğine 3 müfettiş getirildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMALAR VE ATAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcısı Naci Kaya ile IV. Bölge Müdürü Yusuf Taşkan görevden alındı. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılığına Burak Okçu, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Zafer Aslan, X. Bölge Müdürlüğüne Buğrahan Çakmak, DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Gökhan Taş atandı. Başmüfettişliklerine ise 9 başmüfettiş atandı.

Resmi gazete'de yapılan diğer atamalara göre;

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına İrfan Keskin getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişliklerine 7 başmüfettiş atanırken, Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Aydın getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliklerine 12 başmüfettiş atandı.

Nükleer Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına İsmail Hakkı Arıkan getirilirken, üyeliğine de Memduh Fatih Çınar atandı.

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Soner Korkmaz görevden alındı, yerine Hasan Kaymak atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdullah Ayar getirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #resmi gazete #atama #yeni atama
Önceki Haber
Emre Kınay davasında karar çıktı!
Sonraki Haber
Ege Denizi'nde deprem!
Kılıçdaroğlu sert konuştu: Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin
Kılıçdaroğlu sert konuştu: Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin
0
Kılıçdaroğlu ziyaret etti, elektriği açıldı!
Kılıçdaroğlu ziyaret etti, elektriği açıldı!
0
6 liderden ortak açıklama: Liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz
6 liderden ortak açıklama: Liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz
0
Son anket sonuçlarında Kılıçdaroğlu'nun oyu şaşırttı!
Son anket sonuçlarında Kılıçdaroğlu'nun oyu şaşırttı!
0
Acı haberi Erdoğan verdi: Şehit sayısı 3 oldu!
Acı haberi Erdoğan verdi: Şehit sayısı 3 oldu!
0
CHP'den Soylu'ya Suriyeli yanıtı: Neden bayramda gönderip orada kalmasını sağlamıyorsun?
CHP'den Soylu'ya Suriyeli yanıtı: Neden bayramda gönderip orada kalmasını sağlamıyorsun?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.