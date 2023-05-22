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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ı rekor bir oy alarak tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığında yüzde 49,5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız, şahsımıza teveccüh gösterdi. İnşallah 28 Mayıs'ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ı rekor bir oy alarak tamamlayacağız
22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum. Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu? Meydanlarda 6-8 Ekim olaylarının azmettiricilerini cezaevinden salma sözü verenlerin, bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi? Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dahil, her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi? Dün ak dediğine bugün kara diyen, dün söylediğini bugün inkar eden, adı 'çarkçıya' çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez" dedi.
Erdoğan, açıklamasının devamında, "Milletimiz, 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradesini beyan etti. Cumhurbaşkanlığında da yüzde 49,5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi. İnşallah 28 Mayıs'ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
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