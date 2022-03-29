Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Birçok ürüne KDV indirimi...

Son zamanlarda yükselen enflasyon vatandaşı zora sokmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buz yüzden bazı ürülerde KDV indirime gidildiğini açıkladı. Erdoğan, deterjan, tuvalet kağıdı, sabun, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşürüldüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8'e düşüreceklerini bildirdi. Erdoğan, konut alım satımlarında, tıbbi cihaz alımlarında, tohum, fide, süt toplama tankları gibi diğer ürünlerde de KDV indirimine gidildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin gündeminde iki ayrı köprüyle ilgili gelişmeler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunlardan biri 1915 Çanakkale Köprüsü diğeri de Karadeniz'in kuzeyinde süren krizin çözümü yolunda kurmaya çalıştığımız barış köprüsüdür" dedi.

'OLUMLU BİR İSTİKAMETTE SEYRETTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM'

Ukrayna ve Rusya krizinde barış yolunda en çok çabayı gösteren ülke durumunda olduklarını söyleyen Erdoğan, "Savaşan ülkeler arasındaki en üst düzey temas olan dışişleri bakanları toplantısı bildiğiniz gibi Antalya'da yapıldı. İnşallah ateşkes ve barış müzakerelerini yürüten Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da tekrar bir araya gelecek. Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız. Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin de olumlu bir istikamette seyrettiğini söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta Brüksel'de yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde bu yaklaşımımızı üye ülkelere tüm açıklığı ile bir kez daha anlattık. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde küresel yönetim ve adalet sistemine olan itirazlarımızı dile getirirken de aynı hissiyata sahiptik. Davos'ta 'One Minute' diyerek zulme, işgale, zorbalığa karşı tavrımızı ortaya koyarken de derdimiz barıştı, huzurdu, insan hayatına saygıydı. Türkiye 40 yıla yaklaşan terörle mücadele tarihinde yaşadığı onca acıya, maruz kaldığı onca haksızlığa, ödediği onca bedele rağmen aynı çizgiden sapmamıştır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN ÜST LİGİNE ÇIKARTACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'yi savaşın tarafı yapmak için var güçleri ile çalışanlar olduğunu belirterek, "Bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak izlediğini biliyoruz tabii aynı çevrelerin ülkemizin son 20 yılda ortaya koyduğu büyük kalkınma hamlesinin sembollerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün o görkemli görüntüsü altında ezildiklerinin de farkındayız. Buradan bizim nezdimizde, ülkemizi ve milletimizi hedef alanlara mesajımızı altını çizerek bir kez daha tekrarlıyorum, unutmayın orta açıklıkta daha önce Japonya bir numarayken şu anda bu köprümüz dünyanın bir numarası olmuştur. Bundan dolayı herhangi bir takdirinizi beklemiyoruz. Ama takdir etmeniz sizi küçültmez, tam aksine büyültür. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemeyi başaramayacaksınız. Adil ve samimi duruşuyla bölgesinde ve dünyada barışın, huzurun, güvenliğin köprüsü haline dönüşmesini engelleyemeyeceksiniz. Ülkemizin en büyük 10 ekonomi arasına girerek kendisi ve tüm dostları için yeni bir dünya inşası gayretlerini baltalayamayacaksınız. Nice zorlu mücadeleleri beraberce yürüttüğümüz nice hayatı imkanları birlikte geçtiğimiz nice mümkün değil denilenleri birlikte başardığımız milletimizin 2023'te bu kutlu yürüyüşe bir kez daha güç vermesine mani olamayacaksınız. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler elbette önemli ama asıl bundan sonra yapacaklarımız da Türkiye'yi dünyanın en üst ligine çıkartacağız" dedi.

'DÜNYADA 13'ÜNCÜ ÜLKE DURUMUNDADIR'

Yap-işlet-devret yatırım modeli üzerinden kendilerinin itham edildiğini belirten Erdoğan, "Yapılan analizler 2024 yılında, kamu-özel ortaklığı projelerinin Hazineye olan yükünün neredeyse sıfırlanacağını, bir sonraki yıldan itibaren de katlanarak artacağını, bir gelir kaynağı haline dönüşeceğini gösteriyor. Bu hesap sadece garanti rakamlarıyla ilgilidir" dedi.

Dünyada sadece 2021 yılında bu modelle 35,6 milyar dolarlık yatırım yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Türkiye, bu modeli en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3 dünyada 13'üncü ülke durumundadır. Almanya yeni otoyol projelerinin önemli bir kısmını bu modelle hayata geçirme kararı almıştır. Amerika bir süre önce açıkladığı 1,5 trilyon dolarlık alt yapı projesinin önemli bir bölümünü bu modelle hayata geçirecektir. Ülkemiz geçtiğimiz 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında bu modelle 37,5 milyar dolarlık yatırıma kavuşmuştur ve kamu özel ortaklığı hazineye olan yükü neredeyse sıfırlanacak" dedi.

'DETERJAN VE BEBEK BEZİ GİBİ ÜRÜNLERİN KDV'SİNİ YÜZDE 8'E İNDİRİYORUZ'

KDV konusunda sadeleştirme çalışmasını yürüttüklerini anımsatan Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili sivil toplum kuruluşları ve sektörlerle yakın istişare içinde bu düzenlemeyi hazırlamıştır. Yürütülen çalışma aynı zamanda vatandaşlarımızı hayat pahalılığı karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ve enflasyonla mücadele programınızın da bir parçasıdır. Temel ihtiyaç maddelerinden olan; deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. Böylece, yeme içme hizmetlerinde halen 1'nci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranını yüzde 8'e indirmiş oluyoruz. Konut ve arsalardaki KDV sadeleştirmesi bir diğer çalışmamızdır. Buna göre satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Yani net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yine yüzde 8 aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazilerin KDV oranını da yüzde 8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz. Bir diğer düzenleme ihracatçılarımıza yöneliktir. İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini değiştiriyor, Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. Yeni yöntemle imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler. Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiriyoruz. Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV'yi yüzde1'e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV'yi de yüzde 8'e indiriyoruz. Gönüllülük esasına dayalı tam tevkifat uygulamasıyla bu konuda sorumluluk endişesi taşıyan mükelleflerin sorunlarını kökten çözüyoruz. Ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara satılan konut ve işyerlerindeki istisna süresini bir yıldan üç yıla çıkartıyoruz. Oto galerilerinin araç alım satımından elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz. Demir çelik ürünlerin nihai tüketiciye satış aşamalarında KDV tevkifatı uygulaması getiriyoruz. Tüm bu düzenlemelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'HEDEFİMİZ LİDERLERİ BİR ARAYA GETİRMEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıklarını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız vasıtasıyla 81 ilimizin tamamında 1500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz. Amacımız bir yıl içinde ülkemizde yaygın bir yüksek hızlı şarj altyapısı kurulmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın da malum Rusya-Ukrayna müzakereleri başlıyor. İnşallah hayırlı bir neticeyle açılışını sabah yapacağız. Temennimiz odur ki sonu da hayır olsun. Liderleri de daha sonra bir araya getirmek suretiyle inşallah yola devam" dedi. (DHA)