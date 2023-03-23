Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL olacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL olacağını açıkladı
23 Mart 2023 Perşembe 07:49

NTV-Star TV özel yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen canlı yayında, gazeteciler Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Burhanettin Duran'ın sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, özel yayında Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'en düşük emekli maaşı ne kadar olacak' sorusuna, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun" yanıtını verdi. 

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