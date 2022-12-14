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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı
14 Aralık 2022 Çarşamba 10:48

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşını açıkladı. Oktay, "2022 yılı ikinci yarısı ve 2023 yılı ödeneklerinde bir artışa gidilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı bütçesinde net maaşı da sadece 66 bin 445 TL'dir. Bu tarihten itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşında herhangi bir artış yapılmamıştır" ifadelerini kullandı


TBMM'deki Cumhurbaşkanlığı ve Bağlı Kuruluşların 2023 Yılı Bütçe görüşmelerinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunurken CHP'li vekillerle yer yer sözlü tartışmalar yaşadı.

Sık sık konuşması kesilen Oktay gergin geçen bir konuşma sürecinin ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Oktay, vekillerden gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına ilişkin soruya şu yanıtı verdi;

"Cumhurbaşkanımızın maaşına bağlı olarak önceki cumhurbaşkanları, Meclis başkanları, emekli milletvekillerinin ödenekleri belirlenmekteyken 7417 sayılı Kanun'la emekli Meclis başkanları ve emekli milletvekillerinin maaşlarının Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilişkisi kesildiği tarihten itibaren 2022 yılı ikinci yarısı ve 2023 yılı ödeneklerinde bir artışa gidilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı bütçesinde net maaşı da sadece 66 bin 445 TL'dir. Bu tarihten itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşında herhangi bir artış yapılmamıştır."

Etiketler; #erdoğan #maaş #haber #cumhurbaşkanı
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