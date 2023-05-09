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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki STK Temsilcilerine seslendi: "Balkon konuşmasını sizlerle beraber yapacağız"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mardin önceki dönem Bağımsız Milletvekili Süleyman Bölünmez'in ev sahipliğinde düzenlenen ‘’Doğu ve Güneydoğu Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’na Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan, "Balkon konuşmasını sizlerle beraber yapacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki STK Temsilcilerine seslendi: "Balkon konuşmasını sizlerle beraber yapacağız"
09 Mayıs 2023 Salı 11:38

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile babası önceki dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez tarafından düzenlenen toplantı, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın telefonuyla toplantıya bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıları selamladı. Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinin önemine değindiği konuşmasında; "Geleceğiniz aydınlık olsun. Çok farklı bir dönemin içerisindeyiz. Ben biliyorum ki Doğu ve Güneydoğu'nun kanaat önderleri olarak siz değerli kardeşlerim bu işe elinizi attığınız zaman, ağırlığınızı koyduğunuz zaman, inşallah önümüzdeki hafta bir balkon konuşmasını sizlerle beraber yapacağız. Atacağınız bu noktadaki hayırlı adımlar inşallah ülkemizin, bölgemiz geleceği için çok çok güzel geleceğe vesile olacaktır. Bu duygular içerisinde sizi selamlıyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum."

Çankırı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a listelerden Doğu ve Güneydoğulu 11 kişiyi İzmir'den milletvekili adayı gösterdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.  Süleyman Bölünmez de AK Parti'nin iktidara geldiği dönemden itibaren özellikle terör bölgelerinin artık ekonomik kazanç sağlanan bölgeler olduğunu ifade ederek; "Rabb'im bir daha göstermesin. Terör kelimesini Güneydoğu'da duymak istemiyoruz. Bu da sizin oylarınızla olacaktır." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan da Doğu ve Güneydoğu hemşehri derneklerinin partilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyledi. Derneklerden 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk turda seçilmesi için yoğun gayret göstermesini isteyen İnan, "İzmir'de 23 il olarak toplam 1 milyon 700 bin vatandaşız. İzmir'de biz isteyince yapamayacağımız bir şey yok. Birlik ve beraberliğimiz her zamankinden daha önemli." şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir milletvekili adayı Savcı Sayan ise CHP'nin aday listesini eleştirerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi adeta bitirdiğini ileri sürdü.

Etiketler; #izmir #erdoğan
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