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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nallıhan iftar programında konuştu:

- "Biz artık başkalarının yazdığı senaryolarda oynayan figüranlar değiliz. Artık kendi senaryosunu kendi yazan, kendi liginde başrol oynayan bir aktörüz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi hikayemizi yazıyoruz. Bu hikayenin adı; Türkiye Yüzyılı'dır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nallıhan iftar programında konuştu:
17 Nisan 2023 Pazartesi 21:22

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz artık başkalarının yazdığı senaryolarda oynayan figüranlar değiliz. Artık kendi senaryosunu kendi yazan, kendi liginde başrol oynayan bir aktörüz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi hikayemizi yazıyoruz. Bu hikayenin adı; Türkiye Yüzyılı'dır." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, Nallıhan Belediyesi Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde, mahalle muhtarları, AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ve vatandaşlarla görüştü, Nallıhan'a ilişkin talep ve sorunları dinledi.

Nallıhanlılarla iftarda bir araya gelen Oktay, son 21 yılda Ankara'ya toplam 604 milyar liralık yatırım yaptıklarını, yatırım yaptıkça, Ankara'nın, ülkenin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine çok önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Nallıhan'ın yaşam kalitesini artırmak için eğitimden sağlığa, ulaştırmadan tarıma kadar yaptıkları yatırımları anlatan Fuat Oktay, 2007'de Nallıhan Devlet Hastanesi'nin inşaatının tamamlandığını, 2016'da Nallıhan KYK öğrenci yurdunun açıldığını, Nallıhan'a 21 yıl içinde TOKİ eliyle toplam 269 konut inşa ettiklerini bildirdi.

Nallıhan Ozanköy Barajı'nı 2008'de, Nallıhan Belenalan Barajı'nı 2012'de, Nallıhan Uzunöz Barajını 2016'da hizmete aldıklarını aktaran Oktay, 2022'de Tarımsal Sulama Havuzu ve Beton Sulama Kanalı'nın hizmete girdiğini, çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında birçok yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi.

Fuat Oktay, Nallıhan-Taşkesti devlet yolu ve Nallıhan-Dokurcun devlet yolunda üst yapı onarımı çalışmalarının hız kesmeden sürdürüldüğünü de aktardı.

- "Türkiye'yi dizginlemek istiyorlar"

14 Mayıs seçimlerinde, Türkiye'nin kaderinin oylanacağını, Türkiye'nin kaderiyle oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Zillet ittifakının, yedili maşanın istediği, arzu ettiği şey, Türkiye'nin kaderiyle oynamak. Kandil'in, Pensilvanya'nın ve ağababalarının talimatlarıyla Türkiye'nin istikametini değiştirmek, Türkiye'yi dizginlemek istiyorlar. Sen misin 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, sen misin Ayasofya'yı açan, sen misin İHA'ları, SİHA'ları, uçak gemilerini yapan, sen misin Karadeniz'de, Akdeniz'de racon kesen, sondaj yapan, petrol ve doğal gaz arayan, sen misin içeride FETÖ kuklasının ellerini kıran, sen misin Kandil'i bitirme noktasına getiren, sen misin bizim otomobillerimizi almak yerine kendi otomobilini üreten, sen misin dış güçlerin uydusu olmak yerine uzaya uydu fırlatan, uzay yarışında yerini alan. 'Yahu', diyorlar, 'sen düne kadar IMF'den borç alan, faizini bile ödeyemeyen bir ülkeydin.' 'Sen' diyorlar, 'düne kadar bankalarını hortumladığımız, eline vurup ekmeğini aldığımız bir yerdin. 'Sen düne kadar teröre boyun eğen, kendi silahlarını üretmekten acizdin.'

Biz de diyoruz ki, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, o günlerin Türkiye'si artık büyüdü, gelişti dünyada söz sahibi oldu. Dünya lideriyle birlikte, dünyanın önde gelen ülkeleriyle rekabet eden bir ülke haline geldi. Biz artık başkalarının yazdığı senaryolarda oynayan figüranlar değiliz. Artık kendi senaryosunu kendi yazan, kendi liginde başrol oynayan bir aktörüz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi hikayemizi yazıyoruz. Bu hikayenin adı; Türkiye Yüzyılı'dır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 14 Mayıs'ın, "Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki bir seçim değil, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerle, Türkiye'yi şahlandırmak isteyenlerin mücadelesi" olduğunu söyledi.

Oktay, "FETÖ'ye dönüş bileti kesmek istemiyorsak, PKK'ya sınırlardan giriş vizesi vermek istemiyorsak, Kandil'e teslim olmak istemiyorsak, IMF'ye boyun eğmek istemiyorsak, başka bir ülkenin müstemlekesi ve CHP zihniyetinin bir lekesi olmak istemiyorsak, yerimiz de belli, safımız da belli kardeşim. Yerimiz AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yanı, yerimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır. 14 Mayıs'ta, oy pusulasına mührü basarken, Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a, parlamentoda AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na mührü basacağız." diye konuştu.

Etiketler; #14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay #Nallıhan ilçesi
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