SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Öğretmenler Günü mesajı:

- "Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerimiz yeni bir nesli özveri ve sabırla yetiştiriyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Öğretmenler Günü mesajı:
24 Kasım 2022 Perşembe 14:13

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, yayımladığı mesajla kutladı.

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bugün çocuklarımız, tertemiz okullarında, teknolojik sınıflarında ücretsiz olarak sahip oldukları pırıl pırıl kitaplarıyla geleceğe hazırlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerimiz yeni bir nesli özveri ve sabırla yetiştiriyor. Öğretmenlerimiz, gününüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca hazırlanan, Ayşe isimli fedakar bir köy okulu öğretmeninin, rahatsızlığı nedeniyle okula gelemeyen öğrencisinin evine giderek eğitim vermesinin ve bir bilim insanının yetişmesine katkıda bulunmasının anlatıldığı videoyu da paylaştı.

"Ayşe öğretmen, imkansızlıklar içindeki genç bir ülkenin cevherlerini parlatan nice eğitim neferinden sadece biriydi. Her çocuğumuza erişebilmek için canla başla çalışmayı onun gibi özverili kararlı ve sevgi dolu öğretmenlerimizden öğrendik" ifadelerine yer verilen videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözü de yer aldı.

Etiketler; #Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun #öğretmenler günü
Önceki Haber
Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Sonraki Haber
Hindistan'da karakollardaki uyuşturucunun kaybolmasıyla ilgili fareler suçlandı
TBMM Genel Kurulunda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
TBMM Genel Kurulunda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
0
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi:
CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi:
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi: (1)
0
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de basın toplantısı düzenledi:
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de basın toplantısı düzenledi:
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.“
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.“
0
Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.