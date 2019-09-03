Davutoğlu, AK Parti'den ihraç ediliyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Davutoğlu, AK Parti'den ihraç ediliyor
03 Eylül 2019 Salı 13:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. MYK toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı ve Selçuk Özdağ'ın, 'AK Parti İçtüzüğü'ne aykırı eylem söz ve davranışlarında bulundukları' gerekçesiyle oy birliği ile partiden kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Sözlü ve yazılı

MYK'dan çıkan ihraç talebi AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Ardından Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, kurulu toplayarak ihracı istenen kişilerden sözlü ve yazılı savunma isteyecek. Disiplin Kurulu'nun sözlü ve yazılı talebine belli bir süre içeresinde cevap gelmezse otomatik olarak üyelikleri düşecek.

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