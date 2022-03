Davutoğlu: Ülkemizin her yerinden feryatlar yükseliyor

Partisi’nin İzmir İl Başkanlığı binasını açan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak “Ülkemizin her yerinden feryatlar yükseliyor” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi programa katılmak için geldiği iki günlük İzmir ziyaretinin ilk gününde partisinin İzmir İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Davutoğlu, merkezi iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

“Ülkemiz çok zor şartlardan geçiyor"

Konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhrana değinen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş bırakan hekimlere hitaben söylediği sözleri hatırlattı ve “Ülkemiz çok zor şartlardan geçiyor. Esnafımız bugün Kemeraltı’nda gördüğümüz gibi ikinci bir kira gibi elektrik faturalarıyla aciz bir duruma düşürülmüş durumda. Konya’da çiftçilerimiz yeni bir hasılat dönemine girememenin sıkıntısını çekiyor. Emeklilerin aldığı maaş bir haftayı karşılar şekilde değil. Son dönemde hekimlerimiz… Cumhurbaşkanı tarafından iktidar tarafından hedef gösterilerek sağlıkta şiddetle muhatap olacak duruma gelmiş. Ülkemizin her yerinden feryatlar yükseliyor. İzmir, kurtuluş savaşı bayrağının dikildiği şehir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le cumhuriyetimiz tohumlarının ekildiği şehir. Bugün İzmir’imizde Türkiye’nin geleceği için yepyeni bir başlangıca hep beraber omuz omuza yürümek zorundayız” dedi.

“Tüm İzmirlilere ait”

İl Başkanlığı’nın yalnızca parti mensuplarına değil tüm İzmirlilere açık olduğunu belirten Davutoğlu, “Şartlar ne olursa olsun her gecenin karanlığının sabahında bir parlak güneşin doğacağına inanıyoruz. Bu inançla yaklaşık 2 sene önce Gelecek Partisi’ni bir çınar fidanı olarak Anadolu’nun bağrına diktik. Bu çınar, bugün Türkiye’nin her yanını sarmış durumda. Her yerde teşkilatlarımızın güçlendiğini görüyoruz. Bugün de burada İzmir İl başkanlığımızın açılışını yapıyoruz. Ufuk şehrimizde yeni ufuklara yürüyen bütün Gelecek gönüllülerine teşekkür ediyorum. Değerli il başkanıma hitaben söylüyorum. İnşallah burası İzmirlilerimiz sorunlarının çözüldüğü bir merkez olacaktır. Bu merkez bir topluluğa değil bütün İzmir’e aittir. 24 saat açık olacaktır. İşte bu sebatla, cesaret ve samimiyetle İzmir İl Başkanlığımızı İzmirlilerin hizmetine açıyorum. Allah ufkumuzu İzmir kadar berrak eylesin” ifadelerini kullandı.