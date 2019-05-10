Deniz Yücel: Karabağlar'da güvenimiz boşa çıkmadı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetim kurulu, göreve yeniden seçilen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Muhittin Selvitopu daha önce olduğu gibi bu 5 yıllık sürede de 500 bin insana eşit hizmet vereceklerinin altını çizdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetim kurulunun Karabağlar Belediyesi ziyaretine CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız ve ilçe yönetimi ile Karabağlar Belediyesi meclis üyeleri de katıldı.

Dürüst, namuslu ve başarılı

Zor bir seçim döneminin geride kaldığını Karabağlar'da ciddi bir farkla bu seçimin kazanıldığını belirten İl Başkanı Deniz Yücel, bu başarıda geçen 5 yıllık süreçte Başkan Selvitopu'nun başarılı çalışmalarının da önemli rol oynadığını söyledi. Yücel, "Karabağlar'da seçim ciddi bir farkla kazanıldı. Bunda hem sizlerin, hem Karabağlar ilçe örgütünün ciddi bir katkısı var. Tabii sizin de 5 yıllık sürede verdiğiniz hizmet ve yönetim anlayışınızın da bunda etkisi oldu. Herkesin söylediği dürüst, namuslu ve başarılı bir belediye başkanı imajını oturtmanızın da bunda etkisi ve payı var. Partimiz adına bu yeni dönemde başarılar diliyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Meclis üyelerimiz ve ilçe örgütümüzle beraber, önümüzdeki 5 yıllık süreçte Karabağlar'da çok daha güzel hizmetler vereceğinize inanıyorum" dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık

Cumhuriyet Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetimine ziyaret için teşekkür eden Başkan Muhittin Selvitopu ise, örgütsel yapının her şeyin başında geldiğine inanan birisi olduğunu belirterek bu başarının tüm örgüt sayesinde kazanıldığını söyledi. Seçim döneminde il ve ilçe örgütüyle uyumlu ve birlik, beraberlik içerisinde çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Selvitopu, "İl ve ilçe örgütümüz uyum ve birlik beraberlik içerisinde bir çalışma sergiledi. Hep beraber Karabağlar'da iyi bir sonuç aldık. Hiçbir konu aksamadan sağlıklı bir biçimde yürütüldü. Dinamik bir çalışma süreci geçirildi. Herkesin emek ve alın teri için ben teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul seçimlerinin de kazanılacağına inandığını belirten Başkan Muhittin Selvitopu, "Biz de bulunduğumuz makamlardan elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

Güvene layık olmaya çalışacağız

Karabağlar'ın yapısıyla ilgili de genel olarak bilgi veren Başkan Muhittin Selvitopu, Karabağlar'ın artık kurumsal bir yapıya kavuştuğunu, ilçede bulunan 500 bin insana eşit hizmet yaptıklarının altını çizdi. Bu 5 yıllık dönemde de açık, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Selvitopu, halkın kendilerine gösterdikleri güvene layık olmaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi.