Depolar etle dolu hala ithal ediyoruz

CHP İzmir Milletvekili Sertel, Et ve Süt Kurumu depolarında 17 milyon 600 bin kilogram dondurulmuş et bulunduğunu söyledi, 'Ancak hala devam eden et ithalatı besiciyi de, devleti de zarara uğratıyor' dedi

Et ve Süt Kurumu (ESK) depolarındaki dondurulmuş karkas kırmızı et miktarının bir önceki yıla göre yüzde 451 artarak 17 milyon 607 bin 920 kilograma ulaştığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Depolardaki dondurulmuş et miktarının bu kadar artması ithalata bağlanırken, 2018 yılında ithalat için 2 milyar 900 milyon lira ödeme yapan kurum 491 milyon 116 TL zarar etti" dedi.

Gerekçesi açıklanmalı

ESK 2018 yılı Sayıştay raporunda, "Kurum tarafından satış mağazaları kanalıyla nihai tüketicinin talepleri, yapılan sözleşme ve protokollerle toplu alım yapan kamu kurum kuruluşları, hastaneler, yatılı bölge okullarının talepleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin talepleri karşılanmaktadır. Stoklarda mevcut olan miktardan Kurumun anlaşma yaptığı satış miktarı düşüldüğünde dahi kurumun elinde yüklü miktarda gövde sığır eti kalacağı anlaşılmaktadır" tespiti yapıldığını söyleyen Sertel, "Görevi piyasayı regüle etmek ve et fiyatlarındaki artışa engel olmak olan kurumun depolarında bu kadar çok miktarda et bulundurmasına anlam veremiyorum. Fiyatların yüksekliğinden bir dönem depolarda soğan baskınları yapılıyordu, vatandaşın pahalılıktan et yiyemediği bir ortamda bu miktarda etin dondurulma gerekçesi açıklanmalı" diye konuştu.

Fiyatları düşürmek gerekçesiyle son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ithalata yönlendirilen kurumun depolarındaki etleri piyasaya sürmesi halinde et fiyatlarında belirgin bir düşüş gerçekleşeceğini öne süren Sertel, şunları söyledi: "Belki de savaş dönemlerinde dahi bu miktarda et depolarda bekletilmemiştir. Depolardaki dondurulmuş et miktarının bir önceki yıla göre yüzde 451 artmasını uzmanlar yürütülen ithalat politikasına bağlıyor. Depolarda bu denli et var ve buna rağmen ESK'nın satış mağazalarında vatandaşlar ucuz et bulamıyor. Sayıştay da 'Kurum kombina ve mağazalarında yapılan inceleme ve denetleme çalışmalarında, kuşbaşı, kıyma vb. temel et ürünleri ile sucuk vb. şarküteri ürünlerinin satış mağazalarında zaman zaman mevcut olmadığı, kurumun tüketici talebini yeterince karşılayamadığı gözlenmiştir' tespitini yapıyor.

Depolarda saklıyor

Bir tarafta vatandaş et bulamıyor diğer tarafta milyonlarca kilogram et depolarda bekletiliyor. Bir dönem fiyatların pahalılığını bahane ederek soğan depolarını bastıran iktidar, fiyat düşürmek bahanesi ile ithal ettiği etleri depolarda saklıyor. Kurum büyük zarar etmiş. Rakamlar tüm gerçekliğiyle ortada iken AKP iktidarı ve Tarım Bakanı hala ithalatı savunuyor. 'İthalata devam edeceğiz' diyor. Kurumlara görev zararı yazdıra yazdıra, yerli üreticiyi perişan ede ede ithalat yapıyorlar. Soruyorum; bunlar mı yerli ve milli!"